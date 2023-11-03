Названо суму аліментів, яку Аль Пачіно платитиме Нур Альфаллах

83-річний актор і його 29-річна подруга врегулювали питання про суму аліментів через п'ять місяців після народження дитини.

83-річний Аль Пачіно і 29-річна Нур Альфаллах досягли угоди про опіку через п'ять місяців після народження дитини. Пара розлучилася, тож Аль Пачіно виплачуватиме аліменти в розмірі 30 тисяч доларів на місяць. Про це пише Page Six.

Аль Пачіно також заплатить 110 тисяч доларів авансом і 15 тисяч доларів на витрати на освіту.

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Повідомляють, що це тільки нижня межа виплат для лауреата "Оскара", оскільки його щомісячні зобов'язання можуть із часом збільшуватися відповідно до його доходу.

Уперше про угоду стало відомо тільки наприкінці минулого місяця. Документи про опіку над п'ятимісячним Романом були підписані в Каліфорнії.

Фото Романа Пачіно

Нур отримає авансовий платіж у розмірі 110 000 доларів США, також Аль Пачіно оплачуватиме освіту Романа, щорічно виділяючи 15 000 доларів, які перераховуватимуться до фонду освіти, в очікуванні, коли Роман підросте.

Він також, мабуть, продовжить оплачувати інші витрати, включно з 13 000 доларів за ніч на наймання нічної медсестри.

Повідомляють, що угода про опіку дає змогу акторові та його колишній дівчині розділити юридичну опіку над своїм сином, але основна фізична опіка належатиме їй, а Пачіно матиме право відвідування.

Нинішня домовленість дасть їм змогу дійти до спільного рішення про те, яку освіту отримає Роман і в яких позакласних заходах він може брати участь.

Батькам також доведеться домовитися про те, з ким із батьків Роман проведе канікули.

У Пачіно вже є троє дорослих дітей від попередніх стосунків.

У нього є 22-річні близнюки Олівія Пачіно та Антон Джеймс Пачіно від стосунків з акторкою Беверлі Д'Анджело . Він також є батьком 34-річної Джулі Пачіно, яку він ділить з Яною Террант, викладачкою акторської майстерності.

Нагадаємо, вперше про роман Аль Пачіно і Нур Альфаллах заговорили 2022 року, коли вони разом стали з'являтися на вечірках.

Багата спадкоємиця Нур славиться своїми романами з літніми знаменитостями. Серед її бойфрендів був також Клінт Іствуд і Мік Джаггер.

Зараз ЗМІ повідомляють, що пара розлучилася, але представник актора спростував ці чутки, заявивши, що вони все ще разом.