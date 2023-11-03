Царство інших. Рецензія на фільм "Королівство тварин"

У прокат вийшла несподівана франко-бельгійська стрічка з алюзією на сучасні процеси в суспільстві.

2 листопада в українському прокаті стартувала науково-фантастична драма французького режисера Тома Кайє "Королівство тварин". Журналістка Фокусу побувала на прем'єрі й ділиться враженнями.

Трейлер на фільм "Королівство тварин" 2023 року

Про що фільм "Королівство тварин"

За сюжетом стрічки, планету охоплює епідемія мутацій, які перетворюють людей на тварин, і відбувається цей процес далеко не за один день. Важкі перетворення приносять людям страждання на фізичному та психологічному рівнях. Суспільство та сім'ї від них відмовляються, їхнє мовлення стає невиразним, розумові процеси стагнують.

У центрі сюжету — герой Франсуа, який робить усе, щоб урятувати свою дружину, яка потрапила під вплив цієї таємничої мутації. Тоді як у світі з'являються нові істоти, Франсуа разом із 16-річним сином Емілем вирушають на пошуки матері, яка зникла з центру, де утримували її та інших "істот". Ця подорож змінить життя батька та сина назавжди.

Головну роль у "Королівстві тварин" зіграв актор Ромен Дюріс — лауреат премій "Кришталевий глобус" і "Люм'єр". Він добре відомий українським глядачам за фільмами "Три мушкетери: д'Артаньян" і "Ейфель".

Поряд із Роменом Дюрісом у стрічці знялися актори Пол Кірхер і Адель Екзаркопулос. Світова прем'єра "Королівства тварин" відбулася на 76-му Каннському кінофестивалі, де фільм відкрив програму "Особливий погляд" — другу за значенням фестивальну секцію.

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У цій франко-бельгійській антиутопії Тома Кайє глядачеві запропоновано одразу дві алюзії: на "Перевтілення" Франца Кафки та на складність інакшості в сучасному світі як явищі. Утім, Кафка колись писав усе про ту саму важкість перетворення на інакшого й тиск суспільства з огляду на невідповідність звичному та зрозумілому.

У фільмі порушуються питання "співіснування" з "іншими видами", що можна розцінювати як покликання та заклик до прийняття в соціумі людей, які через різні причини не вписуються в характеристики норми. Ідея стрічки багато в чому підтримує макротренд на виховання терпимості й толерантності.

Водночас герої "Королівства тварин" ідейно не розділені на поганих і хороших: на карту поставлено виживання видів і боротьбу за сферу впливу між істотами, які населяють планету, де традиційно перемагає той, у кого більше сили.

Фільм "Королівство тварин" примітний насамперед жанровим коктейлем, на який режисери та сценаристи наважуються нечасто. Кайє ж запропонував глядачеві "мікс-салат" із наукової фантастики, драми, трилера та романтичної мелодрами, і як наслідок — можливість прожити дуже різні за змістом емоції за короткі дві години.

Чи варто дивитися фільм "Королівство тварин"?

Так, якщо:

вам хочеться зануритися в атмосферу життя й переживань "інших". Таку можливість кінематограф пропонує нечасто;

ви — шанувальник європейського кіно.

Ні, якщо: