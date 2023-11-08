Племінниця Сари Фергюсон заручилася

Герцогиня Йоркська привітала молодят.

Нещодавно дочка старшої сестри Сари Фергюсон, Гайді Людеке, яка працює в галереї Тейт у Лондоні, заручилася з арт-консультантом Беном Коллінсоном.

У своєму інтерв'ю з Daily Mail цього тижня Сара Фергюсон продемонструвала радість і відгукнулася позитивно про свої добрі стосунки з люблячою племінницею та її майбутнім чоловіком Беном.

Джейн Фергюсон Instagram

"Вона моя золота племінниця, яку я дуже люблю", — зізналася Сара. "Я віддана милим Бену і Гайді".

Не тільки Сара, а й мати Гайді, Джейн Фергюсон, опублікувала пост на своїй сторінці Instagram, анонсуючи заручини своєї доньки і вітаючи Бена у своїй родині.

"Мій маленький зайчик заручений з великим зайчиком, на ім'я Бен!" написала Джейн. "Я дуже щаслива за них обох, ласкаво просимо в божевільний будинок розваг, Бен, нам пощастило, що ти у нас є!"

В інтерв'ю The Times, Джейн Фергюсон згадала підтримку з боку її сестри Сари під час складних емоційних моментів, зокрема, під час її вагітності, що супроводжувалися ускладненнями.

"Це такий самотній світ, коли лікар не може сказати тобі, чому такі речі трапляються", — визнала Джейн. "Протягом усього цього часу Сара була для мене опорою. Наявність власних дітей ще більше зблизила нас. Ми з Сарою розмовляємо з нашими дітьми набагато більше, ніж наші батьки."

Нагадаємо, що Сара Фергюсон поділилася новим знімком із королівськими коргі Єлизавети II.