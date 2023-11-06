Валерій Залужний зробив селфі з дружиною Оленою (фото)

Подружжя позувало, судячи з усього, в кабінеті Головнокомандувача.

У мережі опублікували фото Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з дружиною Оленою. Знімком поділився ексдепутат Верховної Ради Борислав Береза в соцмережах.

Подружжя позувало на тлі портрета Залужного з написом "Разом переможемо" та українського прапора з написом "Слава ЗСУ". Судячи з усього, селфі було зроблене в кабінеті Головнокомандувача.

"Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!" — прокоментував знімок колишній депутат.

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Уродженець Звягеля та його дружина Олена дивилися прямо в камеру та посміхалися.

Валерій Залужний з дружиною Оленою

У коментарях українці висловили свою вдячність та підтримку.

"Дякуємо Богу за те, що в нас є, саме, Залужний. Віримо в нашу Перемогу", "Низький уклін за Вашу позицію, тяжку працю та безмежну любов до України!", "Надіємося на Вас", — пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Головнокомандувач ЗСУ та його дружина Олена стали батьками двох доньок. Одна з них пішла стопами Валерія Федоровича та стала військовослужбовицею, а інша — лікаркою.

Нагадаємо, Валерій Залужний зустрівся з високопоставленими військовими НАТО.

Також Фокус писав про "пʼять ключів" до перемоги України, на думку Валерія Залужного.