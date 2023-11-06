Меган Маркл і принц Гаррі на межі розлучення, — ЗМІ

Королівська сім'я принца Гаррі й акторки Меган Маркл, що відмовилася від титулів, на межі розлучення.

Таку інсайдерську інформацію опублікувало видання Ukr.Media. Ходять чутки, що після втечі з палацу Меган і Гаррі активно шукали способи, як не втратити фінансову стійкість. Однак у результаті принц Гаррі виявився зовсім не пристосованим до звичайного життя. Він не знає, що таке заробляти гроші, та й уявлення немає, як це робиться.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Саме тому Меган розчарувалася в ньому, і з коханого він перетворився на тягар, який їй доводиться тягнути на собі. Меган звикла мати все, що забажає, а грошей, що дісталися їм у спадок, надовго не вистачить. Меган це чітко зрозуміла, але пізно.

Нині акторка шукає, за що вхопитися, щоб колись відомий чоловік не потягнув її на дно.

Після того, як Гаррі та Меган залишили королівську сім'ю, багато їхніх друзів відсіялися, і коло знайомих різко зменшилося. Гаррі та Меган стали нецікавими, тому виникла проблема в заробітку грошей. Подейкують, що на тлі цього стосунки в родині й похитнулися.

Це підтверджує і поведінка подружжя. Якщо раніше Гаррі та Меган завжди були разом на всіх заходах, то зараз вони часто проводять час у різних місцях. Меган любить вечірки, гучні гуляння, а Гаррі ще той домосід, його турбують проблеми суспільства, екологія.

Така розбіжність у поглядах на життя підливає масла у вогонь.

Нещодавно Меган з'явилася на публіці без обручки. А це неабиякий знак проблем у родині. Обручку Гаррі замовив персонально для Меган. У ній було три діаманти. Як заявила Меган, один із каменів почав хитатися, тому вона була змушена віддати обручку ювеліру. Уже згодом Меган продовжила з'являтися на публіці без обручки.

Нещодавно також стало відомо, що Меган "схопила синицю за крило". Їй запропонував контракт один із суперагентів Голлівуду Арі Емануель.

Саме він став шансом для Мегана вирватися у світ. Нещодавно вона зіграла головну роль у серіалі "Форс-мажори", який став рейтинговим на Netflix.

Нині в медійному просторі вирує думка, що коли Меган відчує тверду землю під ногами на Голлівудській арені, Гаррі буде їй не потрібен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл з'явилася на публіці в сукні за 257 тисяч гривень.