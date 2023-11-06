Принц Вільяма озвучив, яке ім'я обере після коронації

Королівська редакторка й телеведуча Sunday Times Роя Нікха зробила гучну заяву про ім'я принца Вільяма після коронації.

В інтерв'ю вона розповіла, що принц Вільям має намір залишити своє ім'я, чого б йому це не коштувало. Про це він розповів Рої в єдиному інтерв'ю, яке він дав після отримання титулу принца, про це пише Hello.

Принц Вільям Фото: Getty Images

Усім відомий той факт, що принц Уельський Вільям є прямим нащадком королівського престолу Великої Британії. Рано чи пізно він займе почесне місце короля. За канонами королівської сім'ї, після коронації він отримає нове ім'я та буде проголошений Вільгельмом V.

Однак тут усе не так просто. Уже сьогодні відомо, що принц Вільям не хоче змінювати свого імені та серйозно налаштований відстоювати для коронації ім'я Вільям.

Є інформація, що принц має намір отримати ім'я Вільяма V.

Навіть коли принц носив титул герцога Кембриджського, він продовжував називати себе принцом Вільямом. Усе тому, що він дуже хоче бути відомим як принц Вільям. На його думку, в Америці та світі його знають і люблять саме як принца Вільяма. Його ім'я та вже сформована репутація важливі для майбутнього короля.

Ройя також припустила, яким королем буде Вільям. "Він буде дуже радикальним монархом. Монархія почне досить швидко мати зовсім інший вигляд. Вона дуже зміниться", — зазначила журналістка.

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