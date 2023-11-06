Принц Джордж має зробити вирішальний крок цього тижня

Уже цього тижня вирішиться доля старшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Первісток принца та принцеси Уельських Джордж складатиме вступні іспити в одну з приватних шкіл у Беркширі.

Саме з 6 по 12 листопада 10-річний Джордж активно готуватиметься до випробувань у приватній школі. У цьому йому допомагає мати, принцеса Кейт.

Через важливий день у житті сина Кейт змушена була не поїхати разом із чоловіком на вручення щорічної премії Earthshot Prize 2023, започаткованої Вільямом. Уперше за три роки принцеса порушила традицію. Однак у такий важливий день вона повинна підтримати сина.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Відомо, що хлопчик має пройти чотири тести з таких предметів як математика, читання, розуміння та граматика англійської мови, а також вербальне та невербальне мислення.

Загалом на проходження вступних іспитів у принца Джорджа буде 2 години 15 хвилин. Це стандартний час для всіх кандидатів на вступ до навчального закладу.

Подейкують, що батьки принца поки що не планують переводити його в іншу школу до 13 років, однак іспити хлопчикові доведеться скласти вже цього тижня. Усе тому, що такою є процедура вступу. За три роки до навчання в закладі діти проходять іспити.

У мережі ходять чутки, куди ж молодий принц вступить у майбутньому. Як варіант, Джордж піде шляхом батьків, тому може обрати коледж Ітон у Віндзорі, де навчався його батько Вільям, або альма-матер його матері Кейт, коледж Мальборо в графстві Вілтшир.

Зазначимо, що маленький Джордж почав відвідувати школу Вестакре Монтессорі в січні 2016 року. Тоді Кейт гордо поділилася знімком півторарічного сина.

Обов'язкову освіту Джордж почав здобувати в Thomas's Battersea у Лондоні 2017 року. Тоді чотирирічний принц пішов у перший клас разом із батьком, оскільки Кейт через погане самопочуття не змогла розділити цей день із сином. Вона тоді була вагітна молодшим сином Луї та страждала від ранкової нудоти.

Уже 2019 року до старшого брата приєдналася єдина донька в родині — Шарлотта. Коли почалася всесвітня пандемія коронавірусу, Джордж і Шарлотта навчалися в домашніх умовах.

Уже 2022 року діти змушені були змінити школу через переїзд батьків. Зараз Джордж, Шарлотта й Луї ходять до школи Lambrook у Беркширі.

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