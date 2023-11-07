Альбом "1989" Тейлор Свіфт дебютував на першому місці чарту Billboard

Перезаписана версія "1989" була продана понад 1,5 мільйона разів.

Згідно з даними американської маркетингової компанії Luminate, альбом "1989 (Taylor's Version)" Тейлор Свіфт випередив продажі оригінального альбому за дебютний тиждень. Зазначимо, що це її третя платівка, яка очолила чарт Billboard у 2023 році. Про це повідомляє видання Roling Stone.

Альбом дебютував на вершині чарту Billboard 200 Albums із більш ніж 1,3 мільйона проданих копій, що перевищило попередній рекорд оригінального "1989", проданого 2014 року. Значний успіх "1989 (Taylor's Version)" варто віднести до змін пріоритетів у музичній індустрії, де стримінгові платформи сьогодні становлять 84% усіх доходів від музики.

Значна частина успіху альбому може бути пов'язана ще зі здатністю Свіфт перетворювати свою музику на колекційний товар. Зокрема, видання "1989 (Taylor's Version)" представлено в більш ніж десятці різних фізичних форматів, включно з вінілом, компакт-дисками та касетами. Зазначимо, що цей альбом також встановив новий рекорд продажів вінілових альбомів із моменту початку відстеження цих даних у 1991 році.

Нагадаємо, що тур Eras Тайлор Свіфт став найкасовішим концертним фільмом.