Принцеса Беатріс у сукні улюбленого бренду Кейт Міддлтон відвідала вечірку в Нью-Йорку

Принцеса Беатріс зробила вибір на користь дорогого, але дуже ефектного вбрання.

34-річна принцеса Беатріс, як виявилося, теж небайдужа до блискучих суконь британського бренду The Vampire's Wife, які неодноразово вибирала для урочистих заходів Кейт Міддлтон. Королівська особа разом з матір'ю, Сарою Фергюсон, з'явилася на вечірці в Нью-Йорку в розкішній сукні The Sky Rocket вартістю 2500 фунтів стерлінгів. Вбрання з металізованого темно-синього шовку, плечі з об'ємними рукавами і романтична спідниця з рюшами нагадували чистий старий голлівудський гламур. Фотографіями принцеси поділилася у себе в Facebook візажист Беатріс Кларисса Луна.

Її мати була в чорній сукні з мереживними вставками і короткими рукавами-ліхтариками, а образ Сари доповнювали діамантові сережки.

Принцеса Беатріс із матір'ю Сарою Фергюсон Фото: Clarissa Luna Makeup/Facebook

Останнім часом Беатріс все частіше стає об'єктом похвали з боку модних критиків, які відзначають, як змінився її стиль. Багато хто зазначає, що це сталося після її шлюбу з італійським аристократом, дизайнером і забудовником Едоардо Мапеллі Моцці. Відтоді як Беатріс вийшла заміж 2020 року, вона стала одягатися набагато ефектніше і стильніше.

Фото: Clarissa Luna Makeup/Facebook

Як уже йшлося вище, пристрасть принцеси Беатріс до британського модного бренду The Vampire's Wife поділяє і принцеса Уельська, в гардеробі якої є кілька розкішних, елегантних і жіночних моделей від дизайнера і власниці бренду Сьюзі Кейв.

Кейт Міддлтон у сукні від The Vampire's Wife на Карибах Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, як принцеса Беатріс з посміховиська перетворилася на модну ікону.