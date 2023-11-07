"Це не категоричне моє "ні"" Катерина Осадча не планує всиновлювати дитину

Телеведуча буде готова до процесу усиновлення, коли не треба буде боротися за дитину в суді через бюрократичну систему в Україні.

У своєму інтерв'ю виданню Insider, Катерина Осадча розповіла про свої особисті плани щодо усиновлення дитини та висловила свої обґрунтовані сумніви щодо системи усиновлення в Україні.

- "Раніше ми з чоловіком висловлювали бажання про усиновлення дитини. Та після того, як я почала занурюватися у цей процес більш детально, рішення довелося відкласти. Зокрема, це сталося і завдяки документальному серіалу "Родина для кожної дитини", який ми робили. Дітей не можна роздавати просто так, але й ними не можна торгувати", — пояснила телеведуча.

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Висловлюючи своє обурення, Катерина Осадча підкреслила, що багато людей не мають достатньої інформації про усиновлення та не розуміють всіх тонкощів цього процесу. Вона поділилася історією своєї близької подруги, яка стикається зі складнощами у черзі усиновлювачів.

"Це справді – боротьба за цю дитину. Це не категоричне моє "ні" щодо усиновлення, але поки не зміниться система, не стане більш прозорою, я навряд чи буду готовою до боротьби із соціальними службами так, як Тімур й Інна Мірошниченки. І зараз їм "прилітає" від недоброзичливців, мовляв, вони – публічні, і саме тому їм вдалося усиновити дитину тоді, коли тисячі непублічних родин цього зробити не можуть. моя близька подруга зараз проходить цей непростий шлях усиновлення, і поки вона не може цього зробити. Все, що їй кажуть, що "вільних дітей для усиновлення немає", а вона – 134-а у черзі усиновлювачів. Її сертифікат на кандидатство в усиновлювачі спливає за рік. Тож якщо за рік вона не знайде собі дитину, їй знову доведеться наново проходити курси кандидатів в усиновлювачі й збирати пакет необхідних документів, аби отримати дійсний сертифікат. ", — заявила Катерина.

Також телеведуча запевнила, що чекає змін в Україні, щоб процес усиновлення був легшим:

- "Напевно, я буду готова усиновити дитину, коли загальна ситуація щодо цього зміниться в країні та коли я не буду добиватися цієї дитини, тому що я – публічна. Натомість я хочу скористатися цією публічністю, аби привернути увагу до того, що проблема дітей, які залишилися без батьків, – у затягнутій реформі, яка нарешті має відбутися. Тоді українці зможуть усиновлювати не через хабарі і не через жахливу бюрократію. Вона має бути, але в здоровому сенсі – дітей не можна роздавати просто так, але й ними не можна торгувати".

Нагадаємо, що Катерина Осадча знялася у фотосесії Vogue Україна та дала ексклюзивне інтерв'ю. Вона оголосила про заплановане відкриття іменного благодійного фонду, який у листопаді об'єднає всі її благодійні ініціативи.