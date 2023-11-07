Меган Фокс розповіла про викидень на 10-му тижні вагітності

Про це актриса повідомила у своїй збірці поезії "Pretty Boys Are Poisonous".

37-річна зірка "Трансформерів" описує викидень у двох віршах, які увійшли до збірки "Pretty Boys Are Poisonous", що вже вийшла друком. Меган Фокс пише про УЗД на терміні 10: це була дівчинка. Про це повідомляє видання People.

"Я хочу тримати тебе за руку, чути твій сміх, але зараз я маю сказати: "Прощавай". Я заплачу будь-яку ціну. Скажи мені, будь ласка, який викуп за її душу?" — пише Фокс у вірші.

Збірка поезії "Pretty Boys Are Poisonous" Меган Фокс

У травні 2022 року наречений Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, виступив на церемонії Billboard Music Awards і виконав пісню "Twin Flame", яку присвятив своїй ненародженій дитині.

Пара познайомилася в березні 2020 року під час зйомок кримінального трилера через місяць після розлучення акторки з батьком її синів Остіном Брайаном Гріном. Знаменитості почали проводити час разом, беручи участь у довгих телефонних чатах, які, за словами музиканта, здавалися п'ятьма хвилинами. Зіркова пара заручилася на початку 2022 року. Незважаючи на численні чутки про розрив, вони все ще демонструють підтримку одне одного на публіці.

У своїй книзі Меган наголошує на важливих питаннях насильства і токсичних стосунків. У своїй попередній заяві вона сказала, що написання збірки було її "спробою вирізати хворобу, яка вкоренилася в мені через моє мовчання".

Нагадаємо, що Меган Фокс підтримала нареченого на його концерті.