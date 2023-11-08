В родині Лесі Нікітюк сталося горе
Леся Нікітюк не змогла стримати емоцій, розповідаючи про цю втрату.
Телеведуча Леся Нікітюк поділилася спогадами про свою бабусю Марію та висловила подяку всім, хто підтримує її в цей важкий час. Про це вона повідомила в Instagram.
"Доїжджаю до дому, плачу, згадую. Уже не залишилося в мене ні бабусь, ні дідусів. Але, як кажуть старі люди, дай Бог нам прожити до 90 й померти своєю смертю. У наш час — це велика рідкість. У кого бабусі й дідусі живі, дай Боже їм здоров'я, телефонуйте їм, привозьте булочки з маком, моя дуже любила", — із сумом сказала Леся Нікітюк.
Телеведуча показала село, в якому жила бабуся, та її місце на кладовищі. На похорон з'їхалися всі родичі, діти й онуки покійної Марії. Леся залишилися ночувати в будинку разом із дідусем і згадувала приємні моменти, які прожила з рідною людиною.
"Заїхав у село, одразу згадуєш, як за руку з подругою стрибали з дамби в ставок. Бабуся не дозволяла, а ми не слухалися. Для мене це ціла епоха, яка закінчилася, тому що в цей будинок уже не з'їжджатимуться всі на Різдво. Уже не буде цього сміху біля натопленої бабусею теплої печі та не буде її паски", — поділилася ведуча.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк у свій день народження розповіла, про що мріє найбільше.