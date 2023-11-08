28-річний бразильський співак помер після укусу павука (фото, відео)

Чоловік звертався до лікарні, але помер через кілька днів після виписки через алергічну реакцію.

Співак Дарлін Мораіс із Бразилії помер через кілька днів після того, як у його будинку в північно-східному місті Міранорте чоловіка вкусив за обличчя павук. Його 18-річна падчерка теж постраждала від укусу комахи і зараз перебуває в лікарні. Про це пресі повідомила вдова музиканта Джулієнні Лісбоа, пише Mirror.

За словами жінки, Мораіс спочатку відчув втому, а колір укусу на його обличчі почав змінюватися і темніти. Протягом тижня в нього розвинулася алергічна реакція. Його госпіталізували до лікарні загального профілю Пальмаса, звідки невдовзі виписали. Зрештою внаслідок ускладнень він помер через кілька днів.

Одне з останніх фото Дарліна Фото: darlynmorais/instagram

Мораіс займався музикою з 15 років і співав форро, популярний жанр музики в північно-східному регіоні Бразилії, заснований на поєднанні акордеону, забумби і металевого трикутника. У своєму акаунті Instagram він часто публікував відео виступів і концертів, а в його музичну групу входили його брат і друг. Колектив регулярно виступав у штаті Токантинс, а також у сусідніх штатах Гояс, Мараньян і Пара.

"Він завжди був оточений друзями, і це завжди було для нього приводом святкувати. Завжди дуже щасливий і посміхався всім навколо. Володар величезного серця, завжди допомагав людям, які його оточували", — говорить про покійного його двоюрідна сестра Веслі Сільва.

У Мораїса, крім падчерки, залишилися шестирічна донька і однорічний син, яких йому народила Джулієнні.

Сім'я Мораїса повідомила в соцмережі, що тепер його сторінкою в Instagram керуватиме брат Хуміхо, а також подякувала всім за співчуття і слова підтримки.

Раніше Фокус писав, що павук скинув стару шкіру у вусі жінки.