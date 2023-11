Мерайя Кері може втратити 20 млн доларів через звинувачення в плагіаті

Йдеться про головний хіт поп-діви: All I Want for Christmas is You.

Відому співачку Мераю Кері звинуватили в плагіаті та в тому, що вона порушила авторські права. Це стверджує американський музикант Енді Стоун. Він подав позов проти співачки до суду штату Каліфорнія і вимагає 20 мільйонів доларів. Енді вважає, що він є співавтором одного з головних хітів Кері — різдвяної пісні All I Want for Christmas is You. Про це пише Fox News.

Стоун, вокаліст Vince Vance and the Valiants, став співавтором своєї пісні під назвою "All I Want for Christmas is You" 1989 року. Стоун звинуватив Кері та її команду в копіюванні "композиційної структури" його пісні.

Кері "безпосередньо" скопіювала текст із хіта Стоуна 1989 року, і "приблизно 50%" пісні є порушенням авторських прав, заявили в судових документах.

Стоун стверджує, що Кері та її команда "безсумнівно" мали доступ до його версії All I Want for Christmas is You через її "широкий комерційний і культурний успіх". Пісня Стоуна багато років перебувала в чартах Billboard, а його група виконала її під час виступу в Білому домі навесні 1994 року — того самого року, коли була випущена пісня Кері.

Згідно з судовими документами, виступ у Білому домі повернув пісню Vince Vance and the Valiants у чарт Billboard Hot Country 1994 року.

All I Want for Christmas is You у виконанні Мераї Кері

"Кері отримала вигоду з успіху своєї роботи, що порушує авторські права. "Все, що я хочу на Різдво, це ти" стала повсюдною частиною популярної культури, а ім'я Кері стало синонімом сезону", — стверджується у скарзі Стоуна.

Стоун уперше подав позов на Кері в червні 2022 року до суду Луїзіани, а п'ять місяців потому суд відхилив позов.

Хіт Кері став головним святковим хітом з моменту його випуску 1994 року. "All I Want for Christmas is You" очолив Billboard Hot 100, і було продано понад 10 мільйонів копій.

Раніше співачка розповіла, як з'явилася ця пісня, в інтерв'ю журналу W Magazine.

Мераї Кері з дітьми

"Ідея про те, щоб я випустила різдвяний альбом, взагалі походила від звукозаписної компанії. Це було на початку моєї кар'єри, і я думала, що мені ще трохи рано цим займатися, але я подумала: "Ну, я люблю Різдво". У дитинстві у мене були дуже сумні різдвяні свята, але я завжди намагаюся знайти в них яскраве світло", — за словами Кері, вони намагалися створити позачасовий хіт, який би звучав добре навіть через роки.

Але за її словами, вона ніколи не намагалася собі уявити, що ця пісня стане настільки популярною і принесе їй стільки грошей.

"Кері отримала вигоду, порушивши авторські права", — стверджується в позові Стоуна. За його словами, про його пісню всі забули, а All I Want for Christmas is You у виконанні Мераї стала невід'ємною частиною популярної культури. Ім'я ж самої Кері для багатьох перетворилося на синонім різдвяного сезону.

Дійсно, з моменту виходу All I Want for Christmas is You у виконанні Мераї було продано понад 10 мільйонів копій цього хіта.

Втім, цей хіт уже встиг неабияк набриднути навіть найвідданішим любителям Різдва. У Британії 2019 року було проведено опитування, під час якого з'ясували, яка різдвяна пісня є найбільш дратівливою і набридливою. І виявилося, що "Все що мені потрібно на Різдво — це ти!" Мераї Кері посідає перше місце.