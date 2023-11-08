Друг королеви Камілли розкритикував любов Кейт Міддлтон до синього і блакитного

Зірковий дизайнер інтер'єрів Нікі Хаслам назвав модний вибір принца Вільяма і його дружини "нескінченно нудним".

Зірковий дизайнер Нікі Хаслам, який народився в однієї з хрещениць королеви Вікторії, розкритикував стиль принца Вільяма і Кейт Міддлтон, заявивши, що в їхніх вбраннях забагато синього і блакитного. Раніше Нікі Хаслам спілкувався з принцесою Діаною, працював на короля Чарльза, є добрим другом королеви Камілли і одного разу співав перед королевою Єлизаветою. Про це пише Daily Mail.

Та уїдливого дизайнера інтер'єрів принц і принцеса Уельські не вразили. 84-річний Хаслам звинувачує спадкоємця престолу і його дружину в тому, що вони поводяться "по-дитячому" і одягаються як манекени у вітрині універмагу.

Сім'я принца Вільяма Фото: Getty

Він настільки розчарований, що включив їх до свого "Спільного списку", грайливо-снобістської збірки речей, які завдавали йому страждань за останній рік.

Список надрукований на кухонному рушнику, або, як він його називає, "тканині, що сохне", який він продає своїм друзям по 40 фунтів за штуку.

Нікі Хаслам зі своїм "списком"

Пункт позначений як "Уельси в синьому", маючи на увазі те, що вони носили одяг узгодженого кольору.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

"Ви бачите нескінченні фотографії всієї родини в різних відтінках синього. Це звичайна справа. Так дивно бачити всю сім'ю в синьому. Хіба маленька принцеса Шарлотта не хотіла б носити біле?", — зазначив Нікі Хаслам.

"Це має наводити на думку про спокійну приналежність до вищого класу, а це так нудно. Якщо подивитись старі фотографії, то в членів королівської родини був чудовий екзотичний одяг. Але тепер вони виглядають як манекени у вітрині", — зазначає Хаслам.

Говорячи про Вільяма і Кетрін, він каже: "Вони займаються дитячими справами, наприклад, грають у футбол та інші ігри. Вони не ходять на літературні обіди, не читають незвичайні книжки і не ходять у театр".

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Хаслам, серед клієнтів якого були сер Мік Джаггер і сер Род Стюарт, також засуджує Вімблдон, кажучи, що тепер цей популярний тенісний турнір змінився і перестав бути гламурним.

Він наполягає на тому, що королеву Каміллу потішить його список: "Думаю, вона посміється над цим. Вона витончена, начитана і з чудовим почуттям гумору".

Нікі Хаслам

У 2018 році Хаслам уже називав Меган Маркл і принца Гаррі нудними. А говорячи про відсутність батька Меган на її весіллі у Віндзорі, він сказав: "Було б жахливо, якби він там був. Члени королівської сім'ї, ймовірно, не знали б, як із ними поводитися".

Він зробив виняток для матері Меган, Дорії Регланд, сказавши: "Її мати була незвичайною людиною".

Хаслам також розкритикував весільну сукню Меган від Живанши вартістю 200 000 фунтів стерлінгів, створену британським дизайнером Клер Вейт Келлер.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі Фото: Getty Images

"Мені не дуже сподобалася її сукня, вона, серед іншого, не підійшла за розміром. Вона мала бути створена з більш тонкого матеріалу. Здавалося, що її зшили з бетону", — заявив Хаслам.

Раніше принца Вільяма і Кейт Міддлтон назвали найстильнішою парою у світі за 2023 рік. Оцінка аутфітів знаменитостей базувалася на аналізі понад п'яти мільйонів публікацій у мережі та пошукових запитів у Google.