Роббі Вільямс розповів про романи зі знаменитими співачками

Документальний проєкт про британського популярного співака вийшов на Netflix.

У середу вийшов довгоочікуваний документальний серіал про Роббі Вільямса, в якому співак відверто обговорює свою 25-річну кар'єру в шоу-бізнесі, від кар'єрних вершин до боротьби із залежністю і психічним здоров'ям. Також він згадав про свої романи зі знаменитостями: зіркою All Saints Ніколь Епплтон і Джері Хорнер (уродженою Галлівелл). Про це пише Daily Mail.

Цей чотирисерійний документальний проєкт буде випущено на потоковому сервісі після виходу шоу про Девіда Бекхема минулого місяця.

Однак шоу про Роббі Вільямса не виявилося настільки популярним серед критиків: шоу отримало неоднозначні відгуки.

Роббі, колишнього учасника Take That, критикували за те, що він не надав більш "всебічну" історію свого життя з погляду інших людей, але вона все ж була сповнена несподіваних одкровень.

Роббі Вільямс зізнався, що освідчився Ніколь Епплтон з All Saints телефоном. Відеозапис, на якому зображена поп-пара в перші дні їхнього роману, з'явився незабаром після того, як вони зустрілися на Top Of The Pops 1997 року.

Ніколь Епплтон

На відео Роббі робить пропозицію під час короткого телефонного дзвінка.

Згадуючи дев'ятимісячні стосунки, протягом яких пара кілька разів розлучалася, Роббі пояснює, що він був "не в змозі" для зобов'язань.

Співак зізнався що "шляхи його і Ніколь перетнулися" були неминучі завдяки їхнім паралельним поп-кар'єрам.

"Вона була доброю, веселою і милою. З огляду на мої стосунки з Нік, для мене було дуже важливо навчитися стати тим чоловіком, яким я мав бути", — зізнався співак.

Але він визнає, що не був готовий до стосунків, пояснюючи, що після того, як він приєднався до Take That, коли йому було всього 16 років, а на його думку, ніхто не може пережити період дитячої слави без втрат.

"Я не міг подбати про себе, я був не в змозі запропонувати себе як партнера, і стосунки з Нік закінчилися через кілька місяців після цього", — зізнався співак.

На початку 2000-х Роббі Вільямс розповів про свій роман з Джері Хорнер (уродженою Галлівелл) зі Spice Girl, зазначивши, що їхні стосунки були приреченими від самого початку.

Джері Хорнер зі Spice Girl Фото: Getty Images

Роббі пожартував, що навіть не міг доглядати за кактусом, тож стосунки розвивати він теж не міг.

Свого часу він образився на Джері, коли з'явилися чутки, що вона спеціально викликала папараці в ті місця, згодом він переконався, що це були тільки чутки, але стосунки були зіпсовані.

Хоча його роман з Джері, можливо, був недовгим, вона має подякувати йому за хіт 2001 року "Вічність".

Хіт Роббі Вільямса Eternity

У документальному фільмі Роббі поділився кадрами їхньої тривалої спільної відпустки на півдні Франції зі своїм партнером з написання пісень Гаєм Чемберсом і дружиною Гая Еммою.

Повернувшись до Великої Британії, Роббі і Гай разом написали трек про свій веселий літній відпочинок.

Говорячи про свій бурхливий роман із Джері, Роббі додав: "Це були дуже заплутані стосунки, тому що вона дівчинка, а я хлопчик. Ми дуже хороші друзі, і ми намагаємося розібратися в уламках минулого".

