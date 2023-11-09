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9 листопада 2023 року: преподобної Матрони — що сьогодні не можна робити?

Наталія Гулій

Сьогодні не можна стригти волосся, а також віддавати іншим свій одяг.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони. Вона була благочестивою жінкою, яка віддала своє життя Богу. У V столітті Матрона вийшла заміж за Дометіана, але в душі бажала присвятити своє життя Господу, тому молилася, щоб він звільнив її від подружнього ярма. Так одного разу вона вирішила втекти від чоловіка в монастир. Там Матрона стала знаменита своїми чудесами та пророцтвами. Вона зцілювала хворих, вгадувала думки людей, передбачала майбутнє і вказувала на гріхи.

Що не можна робити 9 листопада:

  • стригти волосся;
  • віддавати іншим свій одяг;
  • займатися важкою працею.

Народні повір'я та прикмети:

  • дощ — наступного року буде гарний урожай пшениці;
  • туман — чекайте відлигу;
  • дерева вкриті інеєм — будуть сильні морози.

День ангела святкують:

Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Ілля, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.

А також у цей день:

1938 рік — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворюють напіввійськову організацію "Карпатська Січ";

1989 рік — починається руйнування Берлінського муру;

1997 рік — в Україні вперше святкують День української писемності та мови.