29-річна бразильська модель померла після стандартної пластичної операції

Дівчина померла від зупинки серця, спровокованої легеневою тромбоемболією.

Бразильська зірка Instagram і модель Луана Андраде померла під час процедури ліпосакції в Сан-Паулу. Про смерть дівчини повідомив її бойфренд Жоау Хадад у себе на сторінці в соцмережі.

"Я розриваюся на частини і переживаю свій найбільший кошмар. Частина мене пішла. З величезним жалем і з великим болем у серці я прощаюся з моєю Луаною, моєю принцесою, моєю красунею... Ми були поряд із тобою два роки, і в мене немає слів, щоб висловити, який я був щасливий... Ми створили прекрасну історію й інтенсивно втілювали в життя свої мрії. Ти не тільки подруга, а й завжди будеш партнеркою поза життям, кохана моя. Сьогодні важко зрозуміти плани Бога, і я не знаю, коли і чи зможу я коли-небудь усвідомити, наскільки сильно тебе бракуватиме в моєму житті і в житті легіону людей, яким подобалася твоя присутність. Ти моє світло, принцесо. Я прошу вас продовжувати наглядати за мною і всіма нами зверху. Я буду любити тебе завжди, відтепер і до вічності!" — написав він.

Бойфренд Луани Андраде Жоау Хадад повідомив про її смерть Фото: joaohadad/instagram Фото: joaohadad/instagram

Відомо, що через дві години після початку стандартної процедури з відкачування жиру на коліні, яка проходила у приватного лікаря і анестезіолога, найнятого її сім'єю, у Луани сталася тромбоемболія легеневої артерії, і вона померла від зупинки серця.

"Операція була перервана, і пацієнтка пройшла обстеження, яке виявило масивний тромбоз. Її перевели у відділення інтенсивної терапії, де вона пройшла медикаментозне та гемодинамічне лікування", - заявили в лікарні.

Менше місяця тому Луана розповіла про своє кохання до Жоау, коли вони святкували річницю, назвавши його своїм "найбільшим шанувальником і найкращим другом" і написавши: "Все здається можливим, коли ми разом".

Лише за два дні до смерті дівчина поділилася в соцмережі фотографією зі спортзалу, де позує, сидячи на підлозі.

"У моєму улюбленому місці", — підписала вона знімки.

Свої співчуття з приводу смерті вже висловили знаменитий футболіст Неймар і бразильський серфер Габріель Медіна. Останній і зовсім розкритикував операцію, яка вбила його подругу Андраде, звинувативши соціальні мережі та засоби масової інформації в тому, що вони постійно демонструють контент про жінок, які прагнуть до досконалості свого тіла.

"Сьогодні я втратив друга через "прості" естетичні процедури. Світ сюрреалістичний, люди... особливо ви, жінки. Цьому стандарту "ідеальних" тіл, яких неможливо досягти, представленому в Instagram і засобах масової інформації, необхідно терміново покласти край. Навіщо ризикувати життям даремно? Не можу зрозуміти. Ми молоді, у нас є кілька інших способів почуватися добре, здорово і красиво. Цей фальшивий світ в кінцевому підсумку буде вбивати все більше і більше молодих людей", — заявив він.

Що таке ліпосакція?

Ліпосакція — це процедура, під час якої за допомогою відсмоктування видаляють жирові відкладення на стегнах, шиї, руках, животі, внутрішній стороні колін або щиколоток. За даними Британської асоціації естетичних пластичних хірургів, вона найефективніша "для людей з нормальною вагою і пружною, еластичною шкірою. Вона не замінює схуднення.

За словами доктора Діоване Руаро, пластичного хірурга і президента Коледжу пластичної хірургії, пластичні операції, включно з ліпосакцією, можуть іноді мати фатальні ускладнення".

Що таке легенева емболія?

За даними з веб-сайту Національної служби охорони здоров'я, "легенева емболія — блокування тромбом кровоносної судини в легенях". Це може бути небезпечно для життя, якщо не почати лікування швидко. Симптоми включають раптове утруднення дихання, біль у грудях під час вдиху і кашель із кров'ю, що вимагає невідкладної медичної допомоги.

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