Культову куртку принцеси Діани перевипустять для шанувальників

Університетську куртку Philadelphia Eagles принцеса носила кілька років і цей студентський предмет одягу набув культового статусу.

Компанія Mitchell & Ness випустить університетську куртку Philadelphia Eagles, копію тієї, яку носила і популяризувала принцеса Діана. Про це пише WWD.

Бренд спортивного одягу Mitchell & Ness відтворює університетську куртку Philadelphia Eagles, яку принцеса Діана носила у 80-х і 90-х роках, і з'являлася в ній на обкладинці журналу People.

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Куртка принцеси Діани Eagles стала однією з найбільш впізнаваних курток НФЛ у всьому світі.

Діана в університетській куртці Philadelphia Eagles Фото: Getty Images

1982 року покійний статистик "Філадельфія Іглз" Джек Едельштейн зустрів принцесу Діану на похороні принцеси Монако Грейс. Під час прийому вони розмовляли, і виникла тема американського футболу.

"Вона думала, що американський футбол схожий на англійський футбол. Потім вона запитала: "Які в тебе кольори?". Я сказав: "Зелений і сріблястий". Вона сказала: "Це мої улюблені кольори", — згадував Едельштейн виданню Philadelphia Daily News після того, як Діана померла 1997 року.

Едельштейн пообіцяв надіслати принцесі Діані кілька футболок Philadelphia Eagles, але тодішній власник команди Леонард Тоуз вирішив, що університетська куртка буде більш відповідним подарунком. Її неодноразово фотографували в цій куртці, зокрема під час поїздки в тематичний парк Alton Towers і одного разу, коли вона відвозила свого сина, принца Гаррі, в підготовчу школу Ветербі 1991 року.

Куртка Mitchell & Ness

Університетська куртка Mitchell & Ness матиме вінтажний крій великого розміру і продаватиметься за ціною 400 доларів, починаючи відсьогодні, у флагманському магазині Mitchell & Ness і в деяких роздрібних магазинах.

Діана в університетській куртці Philadelphia Eagles

Раніше ще одне культове вбрання принцеси Діани, светр із чорною овечкою серед білих, було продано на аукціоні Sotheby's за 1,1 мільйона доларів

Куртка Eagles принцеси Діани нещодавно знову стала обговорюваним предметом одягу в соцмережах, завдяки спеціальному випуску програми ESPN "Sunday NFL Countdown", де колишній охоронець Діани Кен Ворф розповів про куртку й особистий стиль Діани.