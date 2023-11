Джаред Лето піднявся на Емпайр-стейт-білдінг і увійшов в історію (відео)

У такий спосіб артист прорекламував світове турне свого гурту 30 Seconds to Mars.

51-річний американський актор і музикант Джаред Лето не перестає дивувати світ. І мова — не тільки про його молодість, що стала притчею во язицех. Нещодавно він піднявся на будівлю Емпайр-стейт-білдінг, щоб оголосити про світове турне свого гурту 30 Seconds to Mars. Кадрами небезпечного сходження він поділився на своїй сторінці в соцмережі.

Артист підіймається стіною хмарочоса в червоному комбінезоні. Він став першою людиною, яка коли-небудь легально піднялася на Емпайр-стейт-білдінг.

"Я маю бути чесним... це було набагато складніше, ніж я думав. Ця будівля є свідченням усіх речей, які можна зробити у світі, якщо ми подумаємо про це, і вона багато в чому стала джерелом натхнення для нашого останнього альбому "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day'" ("Це кінець світу, але це прекрасний день").

Літо піднявся з 86-го до 104-го поверху, де досяг висоти близько 400 метрів, а потім продовжив сходження, подолавши ще три яруси і підібравшись до "крижаного щита" — основи знаменитої антени.

Джаред і раніше підіймався на високі будівлі, до того ж без страховки, наприклад, у Німеччині в червні цього року, де заліз по стіні готелю на дах, але на Емпайр-стейт-білдінг він піднімався з повним спорядженням і мотузками.

"Я був радше схвильований, ніж нервував, щоб сказати вам правду. Це було випробування на витривалість, і воно було дуже гострим", — продовжив Лето, зазначивши, що поранив руку до крові через гострі виступи.

Сходження зайняло близько 20 хвилин. За словами Лето, він отримав зворушливу, але несподівану підтримку, яка допомогла йому подолати межу.

"Я дістався до вершини і просто сказав, що бачив свою матір у вікні 90-го поверху. Це був приємний сюрприз".

Піднявшись на будівлю, артист спостерігав схід сонця над містом.

"Відтоді, як я був дитиною, Нью-Йорк був місцем, де ви хотіли втілити свої мрії в реальність. І в дитинстві я хотів бути артистом, і Нью-Йорк був місцем, куди ти приїхав, щоб стати ним. І Емпайр-стейт-білдінг завжди був для мене цим символом. Мене завжди захоплював Емпайр-стейт-білдінг, і я люблю лазити по ньому", — зазначив він.

Тур Літо "Пори року" пройде по всьому світу, охопивши Латинську Америку, Європу, Північну Америку, Австралію і Нову Зеландію. Він стане першим за п'ять років для гурту 30 Seconds to Mars.

Починаючи з березня 2024 року в Південній Америці, гурт збирається дати концерти у Великій Британії та Європі навесні, а потім влітку провести концерт у США.

Джаред Лето неодноразово зізнавався, що дуже любить міське скелелазіння:

"Мені подобається лазити по будівлях у містах. Це справді весело".

Раніше Фокус писав, що Джаред Лето в образі Кощія Безсмертного прикрасив обкладинку Esquire.