Пуховик, бомбер і дублянка: наймодніший зимовий одяг зими 2023 року

Ці модні вбрання точно варто додати у свій гардероб, якщо ви цього ще не зробили.

Зимовий одяг має два різні завдання: перше — зігріти нас у холодну та дощову зимову погоду, а друге — завершити й увінчати образ, який ми обираємо для певного дня. І якщо ми приділяємо час вибору вбрання, ми, безсумнівно, маємо виділити особливе місце і для вибору зимової куртки, що супроводжуватиме нас упродовж усього сезону. Про найпопулярніші куртки сезону пише Vogue

Фактично, одна з тенденцій, яку ми помітили під час аналізу образів модниць, особливо в період Тижнів моди, — це часте поєднання зимового верхнього одягу зі светрами і топами.

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Часто зимовий одяг виконує роль піджака, або блейзера, але для більш прохолодної погоди.

Довгий, або короткий пуховик

Пуховик — це куртка з дитинства, м'яка і зручна і, перш за все, це ідеальний вибір, коли суворі зимові температури починають даватися взнаки.

Короткий пуховик Фото: Getty Images

Вибір: від класичної довгої стьобаної моделі темних кольорів, як-от чорний або синій, до більш сучасних моделей, як-от укорочений пуховик нейтральних відтінків.

Довге картате пальто

Пальто в клітинку також підходить для найелегантніших або офіційних випадків. Що стосується комбінацій, ви можете використовувати картате пальто, щоб розбити однотонний образ, наприклад, повністю чорний.

Довге картате пальто Фото: Asos

Також можна підтримати кольором картатого пальта якийсь із предметів одягу.

Дублянка

Дублянка — куртка з вінтажним характером, здатна надати родзинки навіть найпростішому образу.

Дублянка Фото: Getty Images

Вона чудово поєднується із затишними штанами, наприклад, кльош, і в'язаними светрами. Чудовий вигляд дублянка має з трикотажними сукнями, джинсами і всім, чим ви побажаєте.

Бомбер: від укороченого до оверсайз

Бомбер — це куртка, створена для пілотів ВПС США під час Другої світової війни. Але з часом вона стала популярною і серед цивільних. І тепер зимові бомбери з утеплювачем вже з'явилися в гардеробах таких ікон стилю, як, наприклад, Ельза Госк.

Бомбер Фото: Asos Бомбер Фото: H&M

Є бомбери оверсайз — більш затишні та вільні, під які можна вдягнути светр. Є бомбери більш класичного крою, які поєднуються з тонкими трикотажними джемперами. Бомбери можуть бути як з непромокальної тканини, так і зі штучної шкіри.

Довге плюшеве пальто

Велике і дуже довге пальто "Тедді", яке так назвали на честь плюшевих ведмедиків Тедді, — це приємна альтернатива шубам з натурального хутра.

Довге плюшеве пальто

Виходити в такій шубі на вулицю, все одно, що залишати дім у теплій затишній ковдрі. Популярні Teddy Coat як класичних кольорів: чорного і коричневого, так і таких екстравагантних відтінків, як рожевий, лавандовий, зелений і блакитний.

Шкіряне пальто

Незважаючи на те, що довге шкіряне пальто не має підкладки, воно залишається однією з найкращих альтернатив (поряд з водонепроникним тренчем) для найбільш дощових днів, оскільки воно водовідштовхувальне.

Шкіряне пальто Фото: MaxMara

Воно не дуже підходить для холодної погоди, але його можна поєднувати з теплим светром.

Шуба з об'ємного хутра

Якщо пальто Тедді — це плюшеве м'яке вбрання, яке й справді, ніби пошите з іграшкового ведмедя, то шуба з об'ємного хутра, що імітує справжнє. Особливо популярні шуби, зшиті з матеріалу, схожого на хутро лами.

Об'ємна хутряна шуба Фото: Asos

Раніше Фокус розповідав, як вибрати ідеальне пальто. Правильно обране пальто зможе залишатися модним багато сезонів, не втрачаючи своєї актуальності.