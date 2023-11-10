Пуховик, бомбер і дублянка: наймодніший зимовий одяг зими 2023 року
Ці модні вбрання точно варто додати у свій гардероб, якщо ви цього ще не зробили.
Зимовий одяг має два різні завдання: перше — зігріти нас у холодну та дощову зимову погоду, а друге — завершити й увінчати образ, який ми обираємо для певного дня. І якщо ми приділяємо час вибору вбрання, ми, безсумнівно, маємо виділити особливе місце і для вибору зимової куртки, що супроводжуватиме нас упродовж усього сезону. Про найпопулярніші куртки сезону пише Vogue
Фактично, одна з тенденцій, яку ми помітили під час аналізу образів модниць, особливо в період Тижнів моди, — це часте поєднання зимового верхнього одягу зі светрами і топами.
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Часто зимовий одяг виконує роль піджака, або блейзера, але для більш прохолодної погоди.
Довгий, або короткий пуховик
Пуховик — це куртка з дитинства, м'яка і зручна і, перш за все, це ідеальний вибір, коли суворі зимові температури починають даватися взнаки.
Вибір: від класичної довгої стьобаної моделі темних кольорів, як-от чорний або синій, до більш сучасних моделей, як-от укорочений пуховик нейтральних відтінків.
Довге картате пальто
Пальто в клітинку також підходить для найелегантніших або офіційних випадків. Що стосується комбінацій, ви можете використовувати картате пальто, щоб розбити однотонний образ, наприклад, повністю чорний.
Також можна підтримати кольором картатого пальта якийсь із предметів одягу.
Дублянка
Дублянка — куртка з вінтажним характером, здатна надати родзинки навіть найпростішому образу.
Вона чудово поєднується із затишними штанами, наприклад, кльош, і в'язаними светрами. Чудовий вигляд дублянка має з трикотажними сукнями, джинсами і всім, чим ви побажаєте.
Бомбер: від укороченого до оверсайз
Бомбер — це куртка, створена для пілотів ВПС США під час Другої світової війни. Але з часом вона стала популярною і серед цивільних. І тепер зимові бомбери з утеплювачем вже з'явилися в гардеробах таких ікон стилю, як, наприклад, Ельза Госк.
Є бомбери оверсайз — більш затишні та вільні, під які можна вдягнути светр. Є бомбери більш класичного крою, які поєднуються з тонкими трикотажними джемперами. Бомбери можуть бути як з непромокальної тканини, так і зі штучної шкіри.
Довге плюшеве пальто
Велике і дуже довге пальто "Тедді", яке так назвали на честь плюшевих ведмедиків Тедді, — це приємна альтернатива шубам з натурального хутра.
Виходити в такій шубі на вулицю, все одно, що залишати дім у теплій затишній ковдрі. Популярні Teddy Coat як класичних кольорів: чорного і коричневого, так і таких екстравагантних відтінків, як рожевий, лавандовий, зелений і блакитний.
Шкіряне пальто
Незважаючи на те, що довге шкіряне пальто не має підкладки, воно залишається однією з найкращих альтернатив (поряд з водонепроникним тренчем) для найбільш дощових днів, оскільки воно водовідштовхувальне.
Воно не дуже підходить для холодної погоди, але його можна поєднувати з теплим светром.
Шуба з об'ємного хутра
Якщо пальто Тедді — це плюшеве м'яке вбрання, яке й справді, ніби пошите з іграшкового ведмедя, то шуба з об'ємного хутра, що імітує справжнє. Особливо популярні шуби, зшиті з матеріалу, схожого на хутро лами.
Раніше Фокус розповідав, як вибрати ідеальне пальто. Правильно обране пальто зможе залишатися модним багато сезонів, не втрачаючи своєї актуальності.