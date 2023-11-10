Принц Вільям розповів, що планує зробити, коли стане королем

Уже зараз принц Вільям дає зрозуміти, що хоче домогтися більшого, ніж його бабуся і батько.

Принц Вільям стане актуальним і радикальним монархом, коли змінить на британському престолі свого батька, короля Чарльза III. Таку думку висловила в подкасті A Right Royal королівський журналіст і телеведуча Sunday Times Ройя Нікка, пише Hello.

Приводом для таких припущень стала промова принца Уельського в Сінгапурі, де він провів церемонію вручення премії Earthshot Prize

Виступаючи наприкінці свого візиту, спадкоємець престолу зробив несподівану заяву, в якій поділився своїм баченням майбутнього, заявивши, що він хоче "зробити крок далі", ніж покійна королева Єлизавета II і його батько.

"Я справді хочу домогтися змін і залучити до столу переговорів людей, які зможуть здійснити зміни, якщо я не можу цього зробити", — сказав він серед іншого.

Ройя впевнена, що Вільям прекрасно усвідомлює свою подальшу роль і має намір зробити багато, зійшовши на трон.

Принц Вільям на Earthshot Prize в Сінгапурі

"Я думаю, він буде дуже радикальним монархом. Я думаю, що монархія матиме зовсім інший вигляд. Так, я думаю, він сильно зміниться. Ймовірно, у нього є уявлення про монархію, згідно з яким багато чого в ній усе ще здаватиметься знайомим. Але я думаю, що багато чого в ній і зміниться", — вважає вона.

На запитання, чи можна порівняти "майбутню монархію" Вільяма з будь-якою іншою європейською королівською родиною, Ройя відповіла:

"Він знає, що ця установа дуже улюблена багатьма людьми. Він знає, що багато людей, очевидно, молоді люди, ймовірно, не так зацікавлені. Ми все одно знатимемо, що в нас є британська королівська сім'я. Але, наприклад, через кілька днів після коронації я зрозуміла, що це не та послуга, яку він хотів би. Його коронація буде виглядати зовсім по-іншому і дуже сучасно. І навіть через кілька днів після коронації свого батька він заявив, що все буде зовсім по-іншому, коли він стане королем. Деякі речі зміняться досить сильно".

Нікка вважає, що принц Вільям, ставши королем, буде набагато сучаснішим, і саме цим принципом будуть обумовлені його дії.

Раніше Фокус писав, що принц Уельський розповів, яке ім'я вибере після коронації.