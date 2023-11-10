Для справжніх поціновувачів парфумерії у Дніпрі відкрито три нових бутіки

Відомий український бренд парфумерії і косметики Extract не зупиняється й розширює мережу магазинів в Дніпрі. Поціновувачі нішової парфумерії та якісної доглядової косметики тепер мають змогу наочно оцінити асортимент й обрати щось до вподоби. Відкриття нового бутика в Дніпрі — це ще одне підтвердження того, що бренд на вірному шляху й поступово завойовує лояльність клієнтів. Що є цікавого в асортименті Extract та на які авторські аромати варто звернути особливу увагу, розповімо далі.

Що пропонує бренд Extract

Український бренд Extract відомий нішевою парфумерією для жінок та чоловіків. Ознайомитися з авторськими колекціями можна в каталозі https://extract.ua/ — тут зібрані аромати кількох класифікацій та з оригінальними нотами серця. Парфуми доступні в різних концентраціях з варіативним вмістом ароматичної олії. При цьому висока якість авторських ароматів надасть впевненості та дозволить відчувати себе незабутньо.

Бренд Extract не обмежує асортимент лише парфумерією. В каталозі також є якісна косметика для догляду за обличчям, тілом, волоссям:

маски та патчі для обличчя;

сонцезахисні засоби;

сироватки для обличчя;

шампуні та кондиціонери;

лосьйони та скраби для тіла;

спреї та місти.

В каталозі багато й декоративної косметики, з якою ваш макіяж буде неперевершеним та бездоганним. Зверніть увагу й на подарункові набори від Rituals, Victoria’s Secret, Q+A, Purito — такий подарунок доречний з будь-якого приводу. Розмаїття засобів різного типу для чоловіків та жінок полегшує вибір й дозволяє задовольнити будь-які запити.

Авторські аромати для справжніх поціновувачів

Бренд Extract також відомий авторськими ароматами з незвичним поєднанням елементів. Підібрати нішеві парфуми можна для будь-якої події — як для повсякденних образів, так і для свят або вечірок.

Особливої уваги заслуговують колекції:

Calypso. Цитрусова початкова нота чудово поєдналась з квітковими нотами серця — після нанесення парфумів стають відчутними лілія та троянда. Романтичний та загадковий шлейф створюється завдяки кінцевим нотам — гармонійній комбінації ванілі та пачулі.

Nancy. З перших секунд фіалкова нота серця в поєднанні з початковими нотами яблука, суниці та ожини створюють незабутній шлейф. Завершують аромат ноти чорної смородини та сандалового дерева.

Everest. Ця композиція ідеально підходить тим, кому подобаються фужерно-деревні аромати. Квіти фіалки у поєднанні з м’яким деревним кедром створюють унікальні ароматні нотки, які довго тримаються на тілі. Це ідеальний варіант для теплої та затишної осені.

Яка б авторська колекція від Extract не була обрана, аромат приємно здивує кожного. Водночас варто пам'ятати про особисті уподобання.

Якісна косметика та парфумерія в Дніпрі

Бренд Extract запрошує справжніх поціновувачів якісних ароматів в нові бутики в Дніпрі. Перший магазин бренду відчинив свої двері ще у 2017 році, а зараз їх вже три.

Фірмові магазини з оригінальними парфумами та якісною косметикою знаходяться у ТЦ ЦУМ, ТРК Мост-сіті та в ТЦ Караван. Кожен охочий має змогу відвідати магазин, щоб підібрати відповідний аромат. Це чудова можливість протестувати як авторські парфуми від Extract, так і популярні духи від світових брендів.

Відвідувачі завжди можуть звернутися до консультантів, які допоможуть обрати "той самий" аромат або доглядову косметику. Брендові магазини Extract відкриті для кожного й зараз саме час в них завітати!