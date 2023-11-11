Чоловічий трикотаж: тренди та особливості сезону осінь-зима 2023

Трикотажний одяг — база, яку легко знайти як у жіночому, так і в чоловічому гардеробі. Розповідаємо про те, на які тенденції варто звернути увагу представникам сильної статі під час вибору трикотажного одягу на сезон осінь-зима 2023.

Головною тенденцією будь-якого сезону є якість виробу, і осінь-зима 2023 — не виняток.

Якщо говорити про особливості сезону осінь-зима — це все ще оверсайз. Тренд на об'ємні речі (на один чи навіть два розміри більші за звичний) зберігається вже не один сезон і для чоловіків, і для жінок. І взагалі, у відділах трикотажу все більше з'являється одяг унісекс. Дуже круто, що дизайнери стали створювати гендерно-нейтральні речі без особливої прив'язки до статі.

Чоловічий трикотаж вирізняється особливою елегантністю, неймовірно підкреслюючи стиль і вишуканість. Таким чином дедалі більше базових речей у стилі кежуал почали з'являтися в трикотажних лінійках брендів. Найпопулярнішим елементом одягу цього сезону стали в'язані поло з масивними комірами: вони повністю заполонили подіуми. Але раджу звертати увагу на вільний фасон, а не приталені моделі.

Також до цієї тенденції слід віднести в'язані жилетки, інколи з химерними та яскравими принтами.

Якщо говорити про кольори, то нейтральні кольори — саме те, що потрібно в цьому сезоні. У тренді — спокійні, глибокі, теплі відтінки. Якщо жінкам я раджу цього року додати яскраві кольори до своєї колекції трикотажу, то чоловікам варто обирати молочні, коричневі, зелені відтінки, тобто осінню палітру.

Для тих, хто хоче додати родзинку своєму гардеробу, варто робити акцент не на кольорах, а на пряжі. Я раджу завжди звертати увагу на пряжу, з якої виготовлено одяг, щоб речі приносили радість не один сезон. Фантазійна пряжа — один з головних трендів осені-зими 2023, а також мікс ниток, завдяки якому речі набувають незвичайного вигляду.