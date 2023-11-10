Пластичні хірурги пояснили зміни в зовнішності Іванки Трамп (фото)

Порівнявши фото Іванки Трамп за 2020 і 2023 роки, експерти з пластичної хірургії висловили кілька припущень, на які процедури і втручання вона могла зважитися.

42-річна донька Дональда Трампа та колишня радниця 45-го президента США, Іванка Трамп, спровокувала нову хвилю чуток про пластичні операції, коли вона цього тижня дала свідчення на судовому процесі у справі про шахрайство проти свого батька на 250 мільйонів доларів. ЗМІ та присутні не могли не помітити, що жінка помітно змінилася. Косметичні та пластичні хірурги розповіли Daily Mail, що, на їхню думку, трансформація Іванки не була заслугою макіяжу чи розумного освітлення. Однак це — лише припущення, а не твердження, підкреслюють вони.

На думку засновника RIVKIN Aesthetics, доктора Олександра Рівкіна, Іванка "попрацювала" над низкою рис обличчя, включно з носом і підборіддям. Такого висновку він дійшов, порівнявши свіжі фото і знімки 2020 року.

"Іванка Трамп виглядає так, наче вона сильно змінилася. Загалом, її обличчя тепер виглядає більш пропорційним, але менш природним і більш загальним, тому що її природні недоліки зменшилися. Її губи явно збільшені філером. На фотографіях спереду вони мають гарний вигляд, але щойно вона повертається в профіль, кордони здаються неприродно виступаючими", — говорить він.

Пластичний хірург також вказав на той момент, що у жінки була вузька від природи щелепа і маленьке підборіддя, і ці "характерні" риси "надавали їй унікального вигляду", але тепер їх було втрачено.

"Схоже, що за допомогою наповнювачів або імплантатів вона додала значного об'єму своєму підборіддю і щелепі. Судячи з фотографій, здається, що її підборіддя дещо збільшене і занадто видається вперед", — пояснив він.

Іванка Трамп у 2020 році Фото: Getty Images і в 2023-му

Що стосується носа, то його кінчик став чіткішим.

"Цього ефекту вона могла б досягти за допомогою безопераційної ринопластики з використанням філерів. Її щоки мають кращий вигляд, найімовірніше, завдяки наповнювачу, особливо в найкрасивіших місцях. Я б сказав, що вони занадто посилені. Здається, що її лоб набув більш округлої форми в профілі. Ймовірно, це було зроблено за допомогою філера на основі гіалуронової кислоти. Тонкі зморшки, які були в неї під очима, тепер зникли. Вона могла пройти енергетичне лікування, таке як лазер або радіочастотний вплив, щоб підтягнути шкіру, або зробити хірургічну блефаропластику (операцію повік)", — підсумував Рівкін свої спостереження.

Його колега, сертифікований пластичний хірург Норман М. Роу, доктор медичних наук, теж вважає, що Іванка була у фахівців.

Він вважає, що укорочений кінчик носа і зменшене перенісся — результат ринопластики.

Іванка Трамп на суді в Нью-Йорку, листопад 2023 року Фото: Getty Images

"Її нижня частина обличчя і шия демонструють набагато чіткішу лінію підборіддя і струнку, довшу шию. Це може бути пов'язано з підтяжкою обличчя, що важко сказати з фотографій, але це не рідкість для 42-річної жінки, або з чимось простим, наприклад, з гало-лазером на обличчі та шиї", — додав доктор Роу.

Третій сертифікований пластичний хірург, знаменитий доктор Девід Шафер, який заснував нью-йоркську клініку Shafer на П'ятій авеню, порівнявши фото, дійшов висновку, що вона попрацювала над губами, які в неї були тонкими.

Крім того, доктор Шафер звернув увагу на підборіддя Іванки, яке тепер здавалося більш чітким і виступаючим.

Сама Іванка ніяк не коментує інформацію в ЗМІ і намагається тримати своє життя подалі від преси.

Раніше Фокус писав, що Іванка Трамп закінчила ремонт в особняку в "Бункері мільярдерів" у Маямі.