Тренди зими: наймодніші жіночі пуховики на сезон 2023-24

Що холодніше стає на вулиці, то більше хочеться загорнутися в затишний кокон і не виходити до весни. Зробити це можна за допомогою стильного пуховика або куртки. Я зібрала для вас найкращі ідеї для холодної пори року.

Пуховик-ковдра

Він наче щит між вами і холодними зимовими вітрами та снігом. Захисний кокон від шиї до литок може бути як нейтрального кольору, так і яскравого. Щоб подобатися собі в зимовій куртці, зверніть увагу на її геометрію: великі стьобані квадрати візуально розширюють тіло, капюшон додає об'єму в плечах, діагональні та вертикальні лінії витягують силует.

Ультракоротко

Укорочені куртки в талії в тренді не перший рік. Вони добре поєднуються з актуальними сукнями-светрами і штанами з високою посадкою.

Пуховик-заява

Тренд для тих, хто любить спілкуватися зі світом через свій стиль. Варіантів багато: ви можете бути зимовою квіткою, обрати червоний лакований пуховик, щоб бути в центрі уваги, провокативний напис або наївний малюнок. Ця заява не залишиться непоміченою.

Лижна куртка

Тенденція носити туристичний і спортивний одяг у місті як ніколи доречна взимку. Приталені куртки з поясом підійдуть любителькам елегантних фасонів для зимового періоду.

Пухнастість підвищується

Затишний тренд сезону — куртки з додаванням м'якої тканини із зовнішнього боку. Поєднання нашої улюбленої тенденції на шубках з комфортом куртки.

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