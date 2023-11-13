"Пішла на п'ятому місяці вагітності". Ксенія Мішина відверто розповіла про батька своєї дитини

Відома українська акторка Ксенія Мішина, яка самостійно виховує 11-річного сина Платона, вперше розповіла про його рідного батька.

Подробицями минулого особистого життя Мішина поділилася в ютуб-проекті 30+, який створила Раміни Есхакзай.

Так, актриса вперше за роки своєї кар'єри зізналася, як на 5-му місяці вагітності пішла від батька свого сина. Усе тому, що зрозуміла, що не готова йти з ним далі.

Ксенія Мішина із сином

За словами Мішиної, перш ніж вона завагітніла, вони з її партнером прожили разом близько 1,5 року. Весь цей час вони мали незахищений статевий акт, тому були готові, що можуть стати батьками. Партнер Ксенії навіть запевняв її, що хоче від неї дітей, однак коли акторка завагітніла, все різко змінилося.

"Початок вагітності був дуже складним. У мене був жахливий токсикоз. Я з 50 кілограмів схудла до 46. Я не могла чистити зуби, не могла готувати. Взагалі не могла нічого робити через запахи. Мені було дуже погано і він мабуть не зрозумів", — зазначила Мішина.

Відомо, що батько сина Мішиної був старший за неї на 7 років, проте він не очікував того, що далі почало відбуватися з його коханою.

За її словами, вже згодом він сказав їй, що просто злякався. Саме тому вже на 5 місяці вагітності акторка зібрала речі та поїхала жити до батьків. Більше вона не повернулася до батька сина.

"Я пішла остаточно від нього, це був 5 місяць вагітності, з яких я чотири місяці промучилася і з ним, і з туалетом. А потім я просто сіла і сказала і на*ера мені це потрібно. Мені наскільки було погано з ним, що у мене не було ніякого страху. Я поїхала до батьків. Мені було соромно, що так сталося в моєму житті", — зізналася Мішина.

Мішина також розповіла, що за 11 років життя сина, його батько жодним чином не брав участі в його житті та вихованні. Фінансово актриса самостійно утримує сина. За всі роки життя Платонова рідний батько подарував йому тільки велосипед і планшет.

Мішина також зізналася, як її колишній з'явився в житті її сина. Це сталося на початку війни у 2022 році. Він виявив бажання зустрітися з хлопчиком. Ксенія вирішила, що син має знати про це і запитала, чи хоче він познайомитися. Звісно хлопчик виявив бажання. Проте вже потім батько зізнався Ксенії, що не відчуває любові до сина.

Почувши ці слова акторка просто послала колишнього і сказала, щоб більше не з'являвся в їхньому житті.

Зазначимо, що актриса народила, коли їй було 22 роки. Будучи молодою вона залишилася матір'ю-одиначкою.

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