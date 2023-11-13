Джеймі Лі Кертіс і Ліндсі Лохан натякнули на сиквел культової комедії (фото)

Акторки — у передчутті нової роботи після завершення страйку Гільдії акторів, який тривав 118 днів.

64-річна американська акторка і письменниця Джеймі Лі Кертіс заінтригувала 5,5 мільйона своїх підписників в Instagram селфі з 37-річною акторкою Ліндсі Лохан. Вони обидві зіграли головні ролі в комедії Марка Вотерса "Чумова п'ятниця" 2003 року, і тепер заінтригували шанувальників.

"Занадто пізно. Ти виросла і така красива! ... страйк закінчився, тож, сподіваюся, ми зможемо знову помінятися місцями в найближчому майбутньому!", — підписала вона знімки з різницею в 20 років.

Рік тому Джеймі Лі Кертіс зазначила, що багато говорять про продовження діснеївського фільму, і розповіла про своє бажання знову попрацювати з Лохан.

"Чесно кажучи, не було б нічого, чого я хотіла б найбільше, ніж мати можливість знову працювати з нею, знову ділити наш час, і тепер мати можливість розділити його в цьому віці з нами обома, на 20 років старшими, або ким би ми не були", — підкреслила вона.

В іншому інтерв'ю на запитання, яким вона бачить сюжет продовження знаменитої картини, Кертіс пожартувала, що хотіла б зіграти стару бабусю, яка міняється тілами з Лохан:

"І тоді Ліндсі стає сексуальною бабусею, яка, як і раніше, щаслива з Марком Гармоном у всіх відношеннях, в яких ви були б щасливі з Марком Гармоном. Простіше кажучи, мені б хотілося, щоб Ліндсі стала гарячою бабусею, і мені б хотілося, щоб я сьогодні намагалася впоратися з малюками. Я хочу бути батьком вертольота в сучасному світі, як старенька".

Про готовність знятися в продовженні картини говорила і Лохан, яка не виключає, що їм з Кертіс ще вдасться попрацювати разом.

Хоча з моменту дебюту оригінального фільму минуло 20 років, Джеймі Лі і Ліндсі зберегли близьку дружбу. Після того, як у липні Лохан народила первістка Луая своєму чоловікові Бадеру Шаммасу, Кертіс у подарунок надіслала парі добірку дитячих книжок. Вона також привітала молоду маму в Instagram, поділившись їхньою фотографією з минулого з підписом: "Моя кінодонька щойно зробила мене бабусею. Благословення Ліндсі і Бадеру за народження Луая!".

Про що фільм "Чумова п'ятниця"

Перший фільм "Чумова п'ятниця" був знятий 1976 року з Барбарою Гарріс у ролі матері та Джоді Фостер у ролі доньки. Картина 2003 року — це друга екранізація книги Мері Роджерс "Химерна п'ятниця". Прем'єра в США відбулася 4 серпня 2003 року.

Докторка Тесс Колман (Джеймі Лі Кертіс) не може порозумітися зі своєю 15-річною донькою Анною (Ліндсі Лохан). Їхні життєві установки і смаки розходяться буквально в усьому. Це стосується не тільки моди, зачісок і музики, а й чоловіків. Сварки стрясають будинок постійно: Тесс не схвалює музичних вподобань доньки, а Анна не виносить нареченого своєї матері, хоча весілля призначене вже на суботу. Одного разу в четвер ці розбіжності досягають межі. І ось доля вирішує підкинути їм випробування — рано вранці в п'ятницю мама і дочка виявляють, що вони помінялися тілами.

У свої перші вихідні фільм зібрав 22,2 мільйона доларів у 2954 кінотеатрах, посівши друге місце. Загальні касові збори картини склали понад 160 мільйонів доларів при бюджеті стрічки 20 мільйонів.

Спочатку Джеймі не повинна була грати Тесс. Першим вибором продюсерів була Джоді Фостер, оскільки вона знялася в оригінальній адаптації 1976 року, але акторка відмовилася, як повідомляється, тому, що не хотіла, щоб це сприймалося як відволікаючий "кастинг трюків". Наступною в їхньому списку була Аннетт Бенінг, яка погодилася на цю роль, але їй довелося відмовитися від участі всього за чотири дні до початку зйомок. Опинившись у біді, творці фільму звернулися до Кертіс, яка була зайнята в книжковому турі, коли їй зателефонували. Однак, пристрасно бажаючи отримати цю роль, вона підготувалася до ролі всього за чотири дні.

Що стосується Лохан, то, за словами кастинг-команди, її прослуховування було найгіршим. Однак режисер вирішив, що саме ця актриса йому потрібна, і не прогадав. Для Ліндсі це був другий великий фільм після картини "Пастка для батьків" 1998 року.

"У ній була ця дивовижна буря і енергія, які, як ми думали, будуть дійсно цікаві для цього персонажа", — пояснив Вотерс.

Неохайний образ Лохан на екрані — сиві пасма волосся, футболки з гуртами, кольє-кольє і штани-карго — одна з найяскравіших речей у "Чумовій п'ятниці". Але цього могло не бути, оскільки стиль альтернативного року Анни був змінений в останню хвилину; Спочатку персонаж був прописаний як гот, але Лохан наклала вето на цю ідею. "Ніхто не міг зрозуміти цього персонажа, коли вона була справжнім готом. Там нічого не було", — сказала вона Vanity Fair в інтерв'ю 2006 року. Спочатку замість цього акторка спробувала зробити Анну охайною, одягнувши на прослуховування сорочку з коміром Abercrombie & Fitch і штани кольору хакі, але творці фільму зрештою відкинули цю ідею і вибрали альтернативний образ.

Раніше Фокус писав, що Джеймі Лі Кертіс возз'єдналася з Арнольдом Шварценеггером через 30 років після спільних зйомок.