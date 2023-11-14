Стало відомо, де пройдуть зйомки другого сезону серіалу "Wednesday" та коли чекати премʼєру

Вже незабаром буде прем'єра другого сезону

Американська кінокомедія у жанрі жахів "Wednesday" матиме продовження і вже в 2024 році шанувальникам можна очікувати нової премʼєри трейлера.

Таку інформацію оприлюднило видання Deadline.

Серіал створений на основі відомих персонажів з фільму жахів про родину Адамсів, а саме про персонаж Венздей Адамс. Його прем'єра на Netflix відбулася в листопаді 2022 року, а вже через два тижні його рейтинги били всі рекорди.

Нашумілий танець Венздей заполонив всі соціальні мережі, а образ дівчини досі один із найпопулярніших на святкуваннях Хеловіна.

Перший сезон серіалу "Wednesday" наробив скільки галасу на весь світ, що продюсерам не залишилося іншого вибору, як зняти другий сезон.

Перший сезон серіалу "Wednesday"

Відомо, що перший сезон знімався в Румунії. Зйомки тривали 7 місяців. За даними Deadline, зйомки другого сезону планують провести в Ірландії.

Видання також пише про те, що зйомки планують почати в квітні 2024 року. Тому ймовірніше всього премʼєру другого сезону варто чекати восени 2025 року, а от тизер може зʼявитися вже в наступному році.

Є інформація, що вже у другому сезоні можуть зʼявитися нові члени сім’ї Аддамс. Також відомо, що в сюжетній лінії продюсери планується зробити більший акцент саме на жахи.

Нині сценарій тільки пишеться, тому щодо акторського складу поки нічого не відомо. Ходять чутки, що все ж таки ролей в серіалі побільшає.

Нагадаємо, днями у мережу випадково злили дату релізу п'ятої частини "Шрека".