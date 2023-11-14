90-річна Джоан Коллінз після п`ятого шлюбу зізналася, хто із чоловіків був найкращим

Життєвий досвід акторки дає їй право говорити такі гучні заяви

Британська акторка Джоан Коллінз, якій виповнилося 90 років, відверто розповіла, як наважилася на п’ятий шлюб та чому обрала набагато молодшого за себе чоловіка.

Подробицями акторка поділилася з Луї Теру в інтерв’ю для BBC2, пише видання "HELLO!".

Так, у 2020 році Джоан вийшла вп'яте заміж за молодшого за себе на 31 рік актора Персі Гібсона.

"Я вірю в шлюб — тому я робила це п’ять разів — і нарешті у мене чудовий шлюб", — заявила акторка в своєму інтерв’ю.

Акторка вже пройшла чималий шлях і точно знається на чоловік, адже їх у неї було п’ятеро, і це лише мова йде про офіційні стосунки.

Вперше Джоан одружиался з північноірландським актором Максвеллом Рідом. Однак вже через декілька років стосунки розвалилися зі скандалом. Як з’ясувалося в родині було присутнє насилля.

Вдруге Джоан вийшла заміж за виконавця Ентоні Ньюлі, якому народила двох дітей. Вже згодом пара розбіглася. Причиною стала зрада.

Третій шлюб акторки з кінопродюсером і музичним керівником Роном Кассом тривав 11 років. Пара розлучилася, однак до смерті кунопродюсера підтримувала теплі стосунки.

Четвертим офіційним чоловіком Джоан був шведський поп-виконавець Пітер Холм. Пара пробула разом 19 місяців і розійшлась.

був недовгим і тривав лише 19 місяців.

Попри чотири невдалі спроби, акторка ризикнула і одружилася вп’яте.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джоан Коллінз розповіла про те, що зробила аборт у 26 років заради кар'єри.