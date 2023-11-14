Королю Чарльзу III піднесли розкішний торт на 75-річчя (фото)

Триярусний торт монарху подарували на чайній вечірці в Хайгроув.

Король Чарльз III, якому 14 листопада виповнилося 75 років, почав святкувати свій день народження ще напередодні. Він влаштував чайну вечірку у своєму будинку в Глостерширі (Хайгроув), запросивши на нього 75-річних героїв місцевої спільноти, пише Hello!

Монарх виглядав приємно здивованим, коли місцевий хор співав йому "З Днем Народження", після чого йому подарували вражаючий триярусний бісквіт "Вікторія" із золотою глазур'ю і короною.

Вечірка, яка відбулася в Orchard Room, чайній для відвідувачів у садах Хайгроув, також ознаменувала 75-річчя Національної служби охорони здоров'я та покоління Віндраш у 2023 році.

Една Генрі, одна з багатьох гостей короля, яка малювала портрети покоління Віндраш у проєкті, яким опікується Чарльз, привітала його з 75-річчям, проте той скромно зазначив, що тут багато інших людей, що "набагато важливіше".

Серед гостей були і відомі особи, зокрема знаменитий шеф-кухар Реймонд Блан, ведучий The Repair Shop Джей Блейдс і співак Лі Джон з групи Imagination 1980-х років.

У свій день народження король проведе прийом у Букінгемському палаці, запросивши 400 медсестер і акушерок у рамках святкування 75-річчя Національної служби охорони здоров'я, а ввечері очікується, що близькі родичі та друзі короля відвідають приватну вечірку в Кларенс-Гаусі.

Як ріс і змінювався Чарльз

Відомо, що на сімейному святі не буде принца Гаррі, молодшого сина монарха, і його дружини Меган Маркл. У ЗМІ повідомлялося, що пару не запросили на ювілей Чарльза через триваючі розбіжності між членами сім'ї.

Раніше Фокус писав цікаві факти про Чарльза, а також як його привітали принц і принцеса Уельські.