15 листопада 2023 року: Гурія і Самона — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна їсти молочні продукти, м'ясо, яйця, а також відмовляти нужденним у допомозі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Гурія і Самона. Вони були християнами, які жили поблизу міста Едесси у відокремлених місцях, де служили Богові в пості та молитві, а також наставляли інших. Але одного разу їх схопили ідолопоклонники та змусили відректися від Бога. Гурій і Самон відмовилися відступитися від віри та зазнали жорстоких мук, поки не були вбиті.
Також цього дня 2023 року починається Різдвяний піст.
Що не можна робити 15 листопада:
- їсти молочні продукти, м'ясо, яйця;
- відмовляти нужденним у допомозі;
- влаштовувати гуляння.
Народні повір'я та прикмети:
- коні голосно іржуть — хороша прикмета;
- сильний вітер означатиме, що вітряна погода триватиме до Миколая (6 грудня);
- похмуро — у травні буде погана погода.
День ангела святкують:
Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Євстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома.
А також у цей день:
1492 рік — Христофор Колумб уперше описує тютюн, який вживали індіанці;
1837 рік — опублікували систему стенографії;
1887 рік — Карл Гесснер отримав патент на цинкову батарейку;
1904 рік — патент на бритву зі змінними лезами;
1918 рік — починається очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;
1945 рік — в Аугсбурзі група українських учених, які перебували в еміграції, засновує Українську вільну академію наук;
1957 рік — відбувається перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;
2004 рік — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбуваються перші відкриті дебати кандидатів на пост президента України — В. Ющенка та В. Януковича.