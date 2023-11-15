Казкове Різдво: Джулія Фокс сфотографувалася в незвичному для себе образі

Колишня дівчина Каньє Веста славиться своїми провокаційними вбраннями, але для різдвяної фотосесії вона обрала скромніші образи.

Джулія Фокс з'явилася у святковій фотосесії до Різдва і показала оригінальне вбрання на тлі різдвяної атрибутики. Виявилося, що колишня дівчина Каньє Веста, яка славиться своїми провокаційними вбраннями, обожнює Різдво і робить усе, щоб воно було казковим. Про це пише Ssense.

Джулія зізналася, що дуже відповідально ставиться до купівлі подарунків, як і її друзі.

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"Ми уважно ставимося до свят загалом — імовірно, щоб компенсувати відсутність того Різдва, якого ми хотіли б у дитинстві. Раніше ми зупинялися в готелі "Бауері", і різдвяний ранок там був особливим. Але тепер ми святкуємо в мене вдома. Нас так багато, що ми ледь поміщаємося в кімнаті. Зазвичай я запрошую людей, чиї сім'ї не живуть поблизу або, можливо, у них немає стосунків зі своєю сім'єю", — розповіла Джулія.

Фото: Ssense Фото: Ssense Фото: Ssense Фото: Ssense

Вона нагадала, що родом із Нью-Йорка і їй дуже подобається зустрічати свята в рідному місті, коли всі приїжджі роз'їжджаються по домівках і в місті стає незвично тихо.

"Я візьму Валентино подивитися на ялинку в Рокфеллер-центрі, і ми сходимо на ковзанку, тепер, коли він досить дорослий. Ми також ходимо подивитися на вогні Дайкер-Гайтс — це велика традиція, — а потім вечеряємо у Люсьєна", — розповіла Джулія про те, як святкує Різдво зі своїм сином.

Різдво Джулії Фокс Фото: Ssense

Вона навіть розповіла, що приготує на свята: овочеву лазанью з цукіні та лаймовий пиріг зі збитими вершками. А ще купить абрикосово-мигдальні тістечка в улюбленій кондитерській.

За словами Джулії, її сім'я не була багатою, тож багато подарунків вона не отримувала. Але найкращим подарунком був її перший ноутбук.

"Мені було років десять чи одинадцять, можливо. Це був дешевий комп'ютер, і я грала на ньому в The Sims. Я любила цю гру. Мені дуже подобалося будувати будинки і вибирати меблі — робити їх по-справжньому милими", — зізналася Фокс.

Різдво Джулії Фокс Фото: Ssense

Вона пожартувала, що не вірила в Санту і всім дітям у школі розповіла, що його не існує.

А найкращим подарунком, отриманим у дорослому віці, став червоний кабріолет. Але вона його продала. До слова сумка Birkin, яку їй подарував Каньє Вест, все ще у неї.

За словами Джулії, у неї багато друзів-художників, тому їй подобаються подарунки, зроблені власноруч, або щось, що можна повісити на стіну, або невеликі дрібнички. А сама вона нещодавно подарувала подрузі рідкісну книгу — "Секс" Мадонни.

Зараз Джулія Фокс хоче продовжити писати. У неї є сценарій у розробці під назвою Lipstick Palm. У ньому розповідається про двох дівчат, які загуляли і випадково вбили свого "папіка".

Нагадаємо, раніше Джулія Фокс розповіла, чому розлучилася з Каньє Вестом.