Ольга Цибульська протролила Злату Огнєвіч, яка показала негативну реакцію своєї матері на новий кліп

Дівчата не поділять рейтинги

Співачка Ольга Цибульська висміяв спробу своєї колеги по сцені Злати Огнєвіч привернути увагу до кліпу на її нову пісню "Віддаю".

Відеоролик співачка опублікувала в своєму інстаграмі.

Так, Злата Огнєвіч вже декілька тижнів пригріває свою аудиторію анонсом на новий кліп, який за її словами буде кардинально іншим та дуже відвертим.

Аби зацікавити аудиторія співачка вирішила показати реакцію своєї мами Галини. Як зʼясувалося, мама не оцінила такої відвертості доньки і навіть заявила, що краще б вона не дожила до цього дня, коли донька публічно покаже цей кліп.

"Краще б мені не доживати до цих часів, але так вийшло",- сказала пані Галина.

Цими словами жінка шокувала доньку. Злата неочікувала подібної реакції мами.

Звісно така спроба співачки зацікавити аудиторію сприйнялася як акторська гра для прогріву аудиторії, яку частина шанувальників співачки встигли висміяти.

Не оминули таке дійство і колеги Злати Огнєвіч. Наприклад, Оля Цибульська вирішила публічно протролити співачку.

"Я дізналася 100% спосіб просування пісень та кліпів", — написала Цибульська.

Вже в наступному сторіс в інстаграмі Оля Цибульська спробувала показати це на прикладі.

Вона звернулася до своєї подруги Тані Татарченко та попросила погано висловитися про її новий кліп на пісню "Цвіти".

"Тепер, щоб залітав кліп треба сказати, щоб хтось сказав, що він поганий", — сказала Цибульська Татарченко.

Вже в наступному відео з тим самим зверненням Цибульська написала своїй рідній мамі, а після попросила те ж саме зробити свою знайому.

Вже згодом Цибульська заявила, що не дуже впевнена, що потрібно так робити, тому попросила прокоментувати її новий кліп в Ютубі.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч натякнула на нові стосунки.