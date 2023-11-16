"Я розмовляю з тобою щодня": Дженніфер Еністон звернулася до покійного Меттью Перрі

Меттью Перрі помер на 55-му році життя наприкінці жовтня 2023.

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон уперше прокоментувала смерть свого колеги Меттью Перрі. Архівними кадрами зірка "Друзів" поділилася в Instagram.

У дописі Еністон розповіла про Перрі, який пішов із життя наприкінці жовтня 2023 року.

Вона показала їхню спільну чорнобілу фотографію, скріншот текстового повідомлення покійного актора та відео, де вони грають разом на знімальному майданчику "Друзів".

"Попрощатися з нашим Меттью було божевільною хвилею емоцій, яких я ніколи раніше не відчувала. Ми всі відчуваємо втрату в якийсь момент свого життя… І ми його дуже любили", — зізналася Дженніфер.

"Він був такою частиною нашої ДНК. Нас завжди було шестеро", — написала акторка, маючи на увазі головних персонажів культового серіалу "Друзі": себе, покійного Меттью Перрі, Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Девіда Швіммера та Метта Леблана.

Зокрема Еністон пригадала, що покійний актор любив смішити людей.

"Як він сам сказав, якщо він не почує "сміх", то думає, що помре. Від цього буквально залежало його життя. І, друже, йому це вдалося. Він нас усіх розсмішив… Я знайшла одне повідомлення, яке він одного дня надіслав мені нізвідки. Цим все сказано", — написала вона. У текстовому повідомленні зображено фотографію Еністон, яка сміється над тим, що говорив Перрі, а також текст від самого актора: "Те, що я тебе розсмішив, просто покращило мій день. Це покращило мій день".

Дженніфер Еністон прокоментувала смерть Меттью Перрі

Акторка завершила публікацію особистим повідомленням для Перрі.

"Меттью, я так сильно тебе люблю, і я знаю, що ти зараз повністю спокійний і не відчуваєш болю. Я розмовляю з тобою щодня…" — написала Еністон.

Спецепізод серіалу "Друзі" 2021 року Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кортні Кокс уперше висловилася з приводу смерті свого екранного коханого "Чендлера".

Також Фокус писав про долі всіх головних героїв "Друзів" після закінчення зйомок ситкому.