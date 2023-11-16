На фронті загинув учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Молотов

Микола Молоков віддав життя захищаючи Україну.

Учасник шостого сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Микола Молотов загинув воючи на фронті проти російських окупантів.

Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці кулінарного шоу, а також в телеграм каналі батальйону в якому служив чоловік.

Відомо, що Миколі Молотову було 71 рік. Він був інструктором полку Калиновського та "Азов".

Чоловік народився на території Росії, однак отримав українське громадянство і в 2014 році, коли почалася антитерористична операція, пішов захищати країну на фронт. Микола Молотов був найстаршим бійцем білоруського полку імені Кастуся Калиновського, до якого доєднався вже після початку повномасштабної війни.

Ім’я Миколи Молотова стало відоме під час участі чоловіка в кулінарному шоу "Мастер шеф 6 сезон", де його прозвали "енерджайзером".

Відомо, що Молотов добре знався на військовій розвідці та уміло навчав молодих бійців правилам поводження на фронті. Його побратими дали йому прізвисько "МММ", яке і стало його позивним.

Прощалися з Миколою на Житомирщині цього понеділка, 13 листопада.

Нагадаємо, пішов із життя зірка "Титаніка" Лью Палтер.