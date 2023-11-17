Вигідні покупки у сезон свят: у мережі магазинів "Ювелірна карта" підготували знижки та рекомендації щодо трендових прикрас

У мережі магазинів "Ювелірна карта", одному із найстаріших ювелірних магазинів України, підготували знижки та рекомендації щодо трендових прикрас.

У мережі ювелірних магазинів "Ювелірна карта" (Diamant.ua) розповіли, як вигідно купувати подарунки собі та близьким, а також підготували акційні пропозиції напередодні Чорної п'ятниці та зимових свят.

Ювелірний інтернет-магазин DIAMANT.UA подбав про те, щоби був час придбати подарунки близьким людям. Тому на сайті діють акції та спеціальні пропозиції як на постійній основі, так і сезонні — наприклад, Чорна п'ятниця.

Асортимент DIAMANT.UA: що можна придбати на сайті

Каталог золотих прикрас сайту Diamant.ua — одна з найрізноманітніших в Україні. Тут можна підібрати кільця, браслети, сережки та кулони на будь-який смак, вік та бюджет.

Тим, хто надає перевагу мінімалізму або шукає прикраси на кожен день, підійдуть кільця та браслети простих або навіть строгих форм, з геометричними елементами.

Один із трендів, який зараз уже набирає обертів і буде на піку у 2024 році — естетика Coquette. Стиль увібрав у себе елементи рококо та моди 50–60-х років XX століття. Прикраси з перлів, кулони у формі серця та метеликів, флористичні мотиви – все це знайшло відображення у стилі Coquette.

Наприклад, на сайті ювелірного інтернет-магазину можна зустріти кулони і сережки з гранатами, топазами, сапфірами, цитринами, діамантами та іншими дорогоцінними каменями в трендовому стилі.

Справжня Чорна п'ятниця: як вигідно купити ювелірні прикраси

В останні кілька років маніпуляції з цінами стали повсякденною практикою для багатьох нечесних продавців, що помітно підриває довіру споживачів до розпродажів та применшує можливі вигоди від покупок у ці періоди.

"Ювелірна Карта" дотримується політики максимальної чесності з клієнтами, тому тут не впроваджують підвищення цін перед Чорною п'ятницею із подальшим наданням штучних знижок. Усі знижки є реальними, щоб забезпечити можливість придбати бажані товари за вигідними цінами.

Щоб зробити максимально вигідні покупки, варто дотримуватися кількох простих правил:

Скласти список покупок заздалегідь. Бажано за кілька тижнів до Чорної п'ятниці вибрати товари, що сподобалися, і відстежити їх ціни. Тоді під час сезону розпродажів можна буде побачити реальні знижки та не піддатися миттєвим спокусам та зробити більш раціональний вибір.

Акцент на базових речах. Якщо це прикраси, то, наприклад, кільця з каменем, класичні сережки з діамантами, перлами, фіанітами, або моделі в геометричному стилі з поєднанням двох металів. Такі прикраси рідко виходять із моди і прослужать вам довгі роки. Якщо все це є, тоді варто придивитися до більш екстравагантних моделей. Наприклад, у каталозі Diamant.ua можна знайти авторські мікси каменів і дорогоцінних металів.

Деякі магазини, включаючи "Ювелірну Карту", розпочинають свої акції Чорної п'ятниці заздалегідь. Тому для максимальної економії варто час від часу стежити за цінами та вигідними пропозиціями на сайті Diamant.ua.

Про компанію

Diamant.ua або "Ювелірна Карта" — один із найстаріших ювелірних магазинів України. Вже понад 14 років мережа магазинів працює у багатьох регіонах країни та неодноразово перемагала у конкурсі Української народної премії, що підтверджує високі стандарти та довіру клієнтів.