7-річний син хореографа Влада Ями знявся в одному із американських фільмів

Молодший Яма підкорює Голлівуд

Семирічний син українського хореографа Влада Ями Леон став актором в американському фільмі.

Здобутками сина в своєму інстаграмі поділилася дружина хореографа Лілія.

Вона опублікувала кадри з допрем'єрного показу фільму, який відбувся Голлівуді. На подію прийшла вся родина Ямів.

Сам же хореограф ніяк не прокоментував здобутки сина.

Відомо, що фільм в якому знявся хлопчик має назву Sweet struggle, що в перекладі означає Солодка боротьба. Це сімейний короткометражний фільм оснований на реальних подіях. В основі сюжетної лінії лежить історія хлопчика, який живе з діабетом 1 типу. Його мама відчайдушно бореться за життя сина. Головний герой 9-річний хлопчик на імʼя Метью, який попри хворобу продовжує жити в суспільстві.

Яку саме роль в фільмі зіграв 7-річний Леон Яма поки невідомо, однак на обкладинці до фільму хлопчик стоїть в перших рядах.

Варто відзначити, що режисером фільму виступила українська хореограф та актриса Адріана Костецька. Колись вона була учасницею проекту "Танцюють всі", а зараз успішно живе та працює в Америці.

На своїй сторінці в інстаграм Адріана повідомила, що хоч поки повноцінної премʼєри фільму не було, а він вже встиг отримати винагороду.

"Ми раді повідомити, що наш сімейний короткометражний фільм отримав нагороду за найкращий сімейний короткометражний фільм на фестивалі Silicone Beach Film Festival!

Як кінорежисер я надзвичайно радий бачити, як наша наполеглива праця та відданість окупилися.

Ця перемога стала мрією, і ми не можемо бути більш вдячними за підтримку нашого чудового акторського складу та знімальної групи, які вклали всі серця, щоб зробити цей фільм реальністю",- написала Костецька.

Поки не відома дата виходу фільму, однак початок творчої карʼєри малолітнього сина Влада Ями точно покладений.

Варто відзначити, що родина хореографа вже другий рік живе в Америці. Весь цей час Влад Яма часто попадає під критику та хейт, через те, що нібито втік з України, однак зірковий татусь уміло ігнорує всі закиди в свій бік.

Хореограф рідко зʼявляється в соціальних мережах, що не скажеш про його дружину Лілію, яка часто показує чим живе та займається родина Ями в Америці.

Нагадаємо, 16 листопада в українських кінотеатрах стартує показ документального фільму "Перший код", у якому розповідається про те, як українські айтішники є важливою частиною світової ІТ-індустрії.