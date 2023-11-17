Помер учасник вокального шоу "Голос країни" Володимир Каверін

Чоловік пережив окупацію

На Київщині помер учасник українського вокального шоу Володимир Каверін.

Таку інформацію у себе на сторінці в Фейсбук повідомив керівник Центрального палацу культури Чернівців Олександр Мадей.

Про трагічну звістку стало відомо 11 листопада. Що стало причиною смерті музиканта наразі невідомо.

Чоловіку було 67 років, однак за своє життя йому довелося пережити окупацію. На початку повномасштабної війни в Україні співак та моряк жив в Гостомелі. Саме це місце потрапило під окупацію російських військ. На щастя, йому вдалося вижити. Однак вже через рік серце учасника вокального шоу зупинилося.

Відомо, що Володимир Каверін був моряком, з 2014 року жив та працював в Чернівцях, де встиг запам’ятатися своєю творчістю. Вже згодом Володимир переїхав жити в Київську область в Гостомель.

У 2021 році взяв участь в популярному українському вокальному шоу "Голос країни" 11 сезон. Тоді 65-річний чоловік пройшов відбір на сліпих прослуховуваннях. Володимир виконав пісню гурту The Hardkiss – "Журавлі". Тоді до Каверіна обернувся співак та тренер проекту Олег Вінник.

За два роки після закінчення проекту відео з виступом Володимира Каверіна набрало понад 3 мільйони переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Молотов.