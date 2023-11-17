Кетрін Зета-Джонс показала рідкісні кадри з Майклом Дугласом (відео)

Зіркова пара слухада канадську співачку та направлялася пограти в гольф.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала рідкісні кадри зі своїм чоловіком, актором Майклом Дугласом, 79. Ролик зірка екрану опублікувала в Instagram.

"Коли погані капелюхи трапляються з хорошими людьми. Страйк акторів закінчився, тому менше ударів у гольф, обіцяю. З чоловіком @michaelkirkdouglas", — написала зірка фільму "Маска Зорро".

Кетрін постала перед підписниками у чорному береті, сонцезахисних окулярах та синій куртці. Вона зібрала волосся в одну косичку.

Зіркове подружжя їхало в авто та слухало пісню канадської вокалістки Джоні Мітчелл. Вони направлялися пограти в гольф.

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Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

"Ідеальна пара", — написала в коментарях дівчина американського мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Зазначимо, що Зета-Джонс з 2000 року одружена з Дугласом, від якого народила двох дітей — доньку Керіс та сина Ділана.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас із сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, донька Майкла Дугласа непокоїться через його здоровʼя.

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