Меган Маркл вийшла у світ без принца Гаррі та пообіцяла "нові захопливі проєкти"

Герцогиня Сассекська, судячи з усього, хоче почати кар'єру голлівудського продюсера.

Меган Маркл відвідала гала-концерт журналу Variety "Сила жінок" у Лос-Анджелесі в четвер увечері. Принц Гаррі її не супроводжував, але герцогиня Сассекська чудово провела час і без нього, спілкуючись із кінозірками й обіцяючи журналістам "нові захопливі проєкти". Про це пише Daily Mail.

Журнал вручив нагороди Марго Роббі за продюсування "Барбі" і актрисі Кері Малліган: також на церемонії були присутні Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі та Дуа Ліпа.

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Для світського прийому Меган обрала світло-коричневу сукню Proenza Schouler з відкритими плечима і доповнила образ туфлями Aquazzura за 895 доларів.

Меган Маркл на прийомі Variety "Сила жінок" Фото: Getty Images

Спілкуючись із журналістами, колишня акторка сказала, що вона "справді пишається" тим, що створила Archewell Productions, і проєктами, включно з серіалом для Netflix "Гаррі та Меган" і її подкастом Archetypes для Spotify, який було закрито.

На червоній доріжці вона позувала з Джанет Янг, американською кінопродюсеркою, яка зробила собі ім'я, працюючи на Стівена Спілберга, а нині чинним президентом Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Під час вечері Меган також сиділа поруч із Перленою Ігбокве, уродженкою Нігерії, головою Universal Studio Group, яка керує гігантською телевізійною мережею NBC.

Експерт з брендів і культури Нік Еде розповів, що "проникливий гравець" Меган позувала з двома найвпливовішими жінками Голлівуду не випадково — і сказав, що це великий натяк на те, що вона хоче частіше з'являтися на телебаченні та в кіно.

Нещодавній страйк сценаристів означає, що студії відчайдушно потребують контенту, і це свідчить про те, що герцогиня вирішила нагадати про себе і свій акторський досвід у серіалі "Форс-Мажори".

Меган Маркл на прийомі Variety "Сила жінок"

Повернення до акторської діяльності дасть їй змогу заробляти до 1 мільйона фунтів стерлінгів за епізод на американських каналах, хоча представник герцогів Сассекських раніше цього місяця заперечував, що це входить в її плани.

"Роль у фільмі або серіалі не тільки прибуткова, а й може зробити Меган серйозним гравцем у Голлівуді, де вона також зможе зніматися і продюсувати. Вона завжди говорила, що їй подобається грати, і зйомки можуть стати для неї ідеальним способом закрити очі на своїх недоброзичливців і сяяти в головній ролі", — зазначив Нік.

На вечорі Меган похвалила серіал "Форс-мажори" і сказала: "У нас у планах так багато цікавих речей. Не можу дочекатися, коли ми про них оголосимо, але я просто дуже пишаюся тим, що ми створюємо. Моєму чоловікові це теж подобається, і це дуже весело".

Колишня акторка не розповіла про ці проєкти, але згадала, що хоче створювати "речі, які змушують людей відчувати", а також створювати "почуття спільності".

Меган вийшла у світ після того, як і вона, і її чоловік, принц Гаррі, спростували звинувачення, висунуті в новій книжці їхнього колишнього союзника Оміда Скобі.

Меган Маркл на прийомі Variety "Сила жінок"

Там стверджувалося, що Гаррі не знав про стан королеви Єлизавети в останні дні її життя.

Скобі, який раніше опублікував біографію Сассексів під назвою "У пошуках свободи", сказав, що 39-річний Гаррі та його 42-річна дружина Меган "гадки не мали", що королівська сім'я готувалася до смерті королеви минулого року.

Меган і Гаррі заперечують це, а також заперечують, що Скобі був їхнім другом. І інсайдери вважають, що вони хочуть помиритися з королем Чарльзом, а книжка Скобі може в цьому перешкодити.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл підтримала свою близьку подругу, яка рік тому втратила дитину.