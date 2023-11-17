Кайлі Джаннер показала наймодніший пуховик зими 2023-24

Дівчина презентувала нову колекцію свого особистого бренду

Американська підприємиця, модельєр та учасниця реаліті "Сімейка Кардаш'ян" 26-річна Кайлі Дженнер продемонструвала ідеальний пуховик на зиму.

На своїй сторінці в Instagram Дженнер опублікувала фото, на яких позує в блакитному пуховику до бедра.

Образ від нового бренду жіночого одягу Khy, засновником якого є сама Кайлі.

Дана модель верхнього зимового одягу має три кольорові гами — чорний, білий та синій.

Відомо, що модельєр презентувала лімітовану версію одягу, тому не всі зможуть придбати ці образи. Варто відзначити, що Дженна сама ж стала обличчям своєї колекції.

Крім зимового пуховика, який за даним сайту бренду коштує 118 доларів (орієнтовно 3 200 гривень) на моделі одягнений блакитний еластичний комбинезон, який сексуально підкреслює фігуру Дженнер. Його вартість на сайті вказана 82 долара (орієнтовно 2 200 гривень).

Варто додати, що в колекцію також увійшли моделі інших образів на зиму. Наприклад, для тих, хто любить краще утеплюватися дизайнери випустили довгі пуховики також в трьох кольорах — білий, чорний та яскраво блакитний. Ціна цієї моделі — 198 доларів (орієнтовно 5 400 гривень).

Також в колекції презентували футболки, штани карго, жилетки та боді.

Вся остання колекції відшита в базових кольорах — чорному, білому, а також в акцентом яскраво блакитному кольорі.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем знялася в чуттєвій фотосесії для просування своїх нових парфумів.