Відома українська акторка Анастасія Цимбалару зʼявилась в російському серіалі: зірка пояснила в чому причина

Акторка не приховує, що раніше працювала на Росію.

31-річна акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару пояснила, чому на російському каналі транслюють серіал, в якому вона знялася для однієї з ролей.

Відверте зізнання акторка зробила в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Зірка українського серіалу "Жіночий лікар" не заперечує, що в серіалі, який днями презентували на одному з російських каналів, знімалася дійсно вона.

Анастасія Цимбалару розповіла, що була здивована, коли отримувала від своїх шанувальників повідомлення про вихід серіалу на російському ТБ. Їй довелося виправдовуватися та пояснювати, що зйомки були зроблені задовго до всіх подій.

Цимбалару зазначає, що цей проєкт був знятий ще до початку повномасштабної війни в Україні і, на жаль, він не єдиний, де вона брала участь. Чому продюсери вказали дату випуску 2023 року акторка не знає, але переконує, що давно не має ніяких стосунків з країною-агресором.

Акторка зізнається, що є декілька російськомовних проєктів, в яких вона брала участь до усіх подій в країні, про які вона зараз шкодує. Серед них є і успішні проєкти, однак, вона мріє про них забути. Вона не озвучує їх назви, щоб українці не переходили дивитися чи шукати їх в мережі.

Цимбалару наголошує, що не хоче, щоб вони бачили її поряд з російським пиками.

Акторка також зізналася, що після початку повномасштабної війни в Україні її акторська діяльність повністю змінилася. Якщо раніше Анастасія знала, що з початку року в неї все розписано до середини літа, то коли все почалось, всі проєкти стали на паузу. Сьогодні її діяльність потрішки почала повертатися в ритм, однак вона не може сказати, що вона почувається зараз активною в своїй діяльності.

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