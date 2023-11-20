Шерон Стоун в ефектному сріблястому вбранні з'явилася на благодійному концерті

Актриса з'явилася на червоній доріжці DIVAS Simply Singing, благодійного концерту в Лос-Анджелесі.

65-річна Шерон Стоун, зірка "Основного інстинкту", з'явилася в стильному образі на червоній доріжці благодійного заходу, що відбувся в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Акторка обрала для виходу струмливе вбрання сріблястого кольору з ефектними рукавами і поєднала його з чорними штанами та взуттям на високих підборах.

Образ вона доповнила срібними прикрасами, прибрала волосся у хвіст і нафарбувала губи червоною помадою.

DIVAS Simply Singing — це відомий благодійний захід із 33-річною історією. Концерт, на якому збирають гроші для дослідження і лікування ВІЛ/СНІД, є найстарішим благодійним заходом, присвяченим цій недузі.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше актриса зізналася, що її благодійна діяльність мало не зруйнувала її кар'єру.

Стоун розповіла, що коли в 1990-х почала працювати з благодійним фондом amfAR, який допомагає хворим на СНІД, заснованому Елізабет Тейлор, то зіткнулася з погрозами.

"Я працювала з фондом 25 років. Поки по телевізору не почали рекламувати ліки проти СНІДу, як аспірин. Це справді зруйнувало мою кар'єру. Я не працювала вісім років. Мені сказали, що якщо я знову скажу про презервативи, фінансування буде скасовано. Мені постійно погрожували, зокрема моєму життю. І я вирішила, що я повинна продовжувати робити це", — зізналася Шерон.

Але за її словами, вона не полишила свою діяльність. І 2020 року отримала премію від Фонду Елізабет Тейлор.

У 2001 році акторка перенесла інсульт і тепер уважно має стежити за своїм здоров'ям.

"Довгий час я хотіла прикинутися, що зі мною все гаразд. Мені потрібно вісім годин безперервного сну, щоб мої ліки від мозку подіяли і в мене не було нападів. Отже, я працюю по інвалідності, і через це мене рідко наймають", — підкреслила Стоун.

Через проблеми зі здоров'ям її рідко стали запрошувати на зйомки.