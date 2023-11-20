Ксенію Мішину запідозрили в стосунках зі Славою Дьоміним: парочка разом із дітлахами засвітилася на спільному відпочину

Акторка опублікувала спільні відео з відпочинку зі Славою Дьоміним і його сином.

Відома українська акторка й ексгероїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина засвітилася в компанії відомого радіоведучого Слави Дьоміна. Спільні відео з відпочинку в компанії із синами опублікувала Ксенія Мішина в своєму інстаграмі.

"Ми тут суто випадково зустріли, дивіться, таких гарних хлопців, і вирішили разом поїхати в дуже красиве місце. Вони нам просто обіцяли показати дуже красиве місце. Дуже цікаво", — сказала Мішина, показуючи, як поряд в одній із кавʼярень на заправці сидить її син Платон, радіоведучий Слава Дьомін і його син Влад.

У цей час Дьомін усміхнувся та сказав: "Геть випадково", — давши зрозуміти, що поїздка запланована.

Потім Мішина показала, як вони разом із Славою та синами їдуть на спільній автівці. В цей час за кермом сидить її 11-річний син Платон, а справа від нього —Слава Дьомін. Ксенія разом зі сином Слави, Владом, сидить позаду.

Ксенія Мішина з'явилася в компанії зі Славою Дьоміним

"Класно гуляти з дядею Славою? Дозволяє за кермом їздити. Платоне Олександровичу, як справи?" — запитала в сина Мішина, на що хлопчик відповів, що чудово. Водночас Слава Дьомін пояснює хлопчику правила дорожнього руху.

Згодом Мішина показала місце, куди вони все ж таки приїхали, — Витачівську каплицю. Також акторка показала, як вони прогулялися в компанії Слави й дітлахів у лісі поблизу місця, куди вони приїхали.

Цікаво, що на відео 11-річний син Мішиної активно спілкувався з Дьоміним і, судячи з усього, йому подобається його компанія.

Парочка пробула разом до пізнього вечора, адже повела дітлахів ще в печеру.

Цікаво, що нещодавно радіоведучий зізнався, що має стосунки, однак імʼя своєї обраниці не назвав. Слава Дьомін зазначив, що це вільні стосунки, але між ними є пристрасть.

Щодо особистого життя Ксенії Мішиної взагалі нічого не відомо. Акторка не виставляє на публіку своє особисте. Але, судячи зі всього, між Ксенією та Славою цілком можуть бути стосунки.

Нагадаємо, Ксенія Мішина відверто розповіла про батька своєї дитини.