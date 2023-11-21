Рідлі Скотт образив французів, виправдовуючись за неточності в "Наполеоні"

Режисер відкинув критику Франції на адресу його біографічного фільму про Наполеона за участю Хоакіна Фенікса, заявивши, що "французи навіть не люблять самих себе".

На екрани виходить новий фільм Рідлі Скотта "Наполеон" про життя французького імператора. І хоч у США та Британії фільм оцінили високо, то у Франції він викликав бурю обурення. Режисер відповів на критику, вплутавшись у скандал. Про це пише Daily Mail.

Сер Рідлі Скотт відповів на критику свого біографічного фільму про Наполеона у Франції, заявивши, що "французи навіть не люблять самих себе".

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Французькі критики назвали біографічний фільм "дуже незграбним і нудним", оскільки прем'єра фільму відбулася минулого тижня в Парижі.

Трейлер фільму "Наполеон"

Але сер Рідлі наполягав: "Публіці, якій я показав його в Парижі, він сподобався".

Незважаючи на схвальні відгуки у Великій Британії та США, епопея з Хоакіном Феніксом у ролі французького імператора, який мародерствує, викликала роздратування критиків на континенті.

Історик Патріс Геніффі у статті для Le Point розкритикував фільм як "дуже антифранцузький фільм англійця" і розкритикував режисера за упередженість.

Але на запитання BBC, що він думає про істориків, які вважають його фільм неточним, сер Рідлі відповів: "Ви дійсно хочете, щоб я відповів на це запитання?... У ньому буде звуковий сигнал".

Критик GQ почав із заголовка: "Хоакін Фенікс гримасує, Рідлі Скотт нудьгує, і ми теж". А в рецензії зазначив, що було щось "ненавмисно кумедне в тому, як французькі солдати кричали "Vive la France" з американським акцентом".

Le Figaro назвала біографічний фільм "скороченою версією історії" і заявила, що фільм слід перейменувати на "Барбі і Кен під владою Імперії".

Кадр із фільму "Наполеон" Фото: Скриншот

Канадська франкомовна газета Le Devoir вийшла із заголовком "Не Ватерлоо, але й не Аустерліц", а Наполеона у виконанні Фенікса описала, як "дратівливого хлопчика-дворуга, який, здається, насправді не розуміє, що робить".

Виступаючи у програмі "Сегодня" BBC Radio 4, французький академік доктор Естель Паранк визнала очевидні неточності фільму, але наполягала на тому, що "це художній, а не документальний фільм".

Але, говорячи про зображення Скоттом страти Марії-Антуанетти, вона сказала: "Це мене трохи дратувало, тому що він зробив її безстрашною і трохи зухвалою, а в той час, чесно кажучи, вона такою не була".

Режисер Рідлі Скотт відповів на звинувачення в історичних неточностях. В інтерв'ю журналу New Yorker він сказав критику, щоб Наполеон жив своїм життям, коли на нього тиснуть.

"Про нього написано 400 книг. Можливо, перша була найточнішою, наступний уже пише свою версію. На той час, коли ви дійдете до книги 399 буде вже багато спекуляцій", — заявив режисер.

Нагадаємо, на прем'єру фільму "Наполеон" у Лондоні прийшов нащадок французького імператора.