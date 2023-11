Ходячі мерці, що вижили. З'явився тизер нового сезону серіалу

Творці серіалу зняли 6 епізодів нового серіалу — премʼєра першого відбудеться вже 25 лютого 2024 року

Канал AMC презентував новий тизер першого сезону серіалу "Ходячі мерці: ті, що вижили" (назва мовою оригіналу The Walking Dead: The Ones Who Live). Новий серіал став продовженням фінального сезону серіалу "Ходячі мерці".

Коли очікується премʼєра серіалу?

Вже 25 лютого нового року презентують першу серію продовження франшизи.

Яка сюжетна лінія очікується в серіалі "Ходячі мерці: ті, що вижили"

Головними героями в новому серіалі та його першому сезоні стануть Мішон і Рік Ґраймс. Саме вони фігурують в представленому тизері.

Персонажі продовжать боротьбу з зомбаками.

Глядачі, які вже знайомі з головними героями серіалу, цього разу чекають розвʼязки та продовження романтичної історії кохання. Зокрема, мова йде про Ріка та Мішонн, яких ще на початку розділив жорсткий світ. За час боротьби з зомбаками обоє змінилися. Однак всі вірять, що на долю улюблених персонажів очікує щасливий фінал. Адже за усіма очікуваннями герой, який пережив багато страждань, болю, горя, повинен вкінці отримати винагороду.

Продюсери поки не розголошують інформацію про сюжетну лінію міні-серіалу "Ходячі мерці: ті, що вижили". Одинак, у останньому сезоні оригінального серіалу "Ходячі мерця" шанувальникам натякнули, що Мішонна, яку зіграла Данай Гуріра, багато років вважала, що її чоловік Рік Граймс, якого зіграв Ендрю Лінкольн, давно на тому світі. Але неочікувано у неї зʼявляється надія, що він живий. Тому вона вирушає на пошуки чоловіка. Судячи з усього саме це стане основою сюжетної лінії в продовженні.

Ймовірніше всього це не єдиний сезон серіалу, який планується показати глядачам. Тому на шанувальників точно чекає неочікуваний фінал в останній серії "Ходячі мерці: ті, що вижили".

Нагадаємо, у мережу випадково злили дату релізу п'ятої частини "Шрека".