Чий рік 2024 за східним календарем: тварина-покровитель і що означає

2024 рік за китайським календарем буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона, який символізує мудрість, великодушність і щедрість.

Чий 2024 рік за китайським календарем?

Наступний рік, 2024, за китайським календарем буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Дракона дуже шанують у Китаї — він став символом імператорської влади, а також великодушності та щедрості. Рік Дракона асоціюється із силою, могутністю та удачею. Вважається, що цей час сприятливий для починань і досягнення видатних результатів.

Коли настане рік Дракона за східним календарем і що він нам обіцяє?

Дракон візьме кермо влади 10 лютого 2024 року до 28 січня 2025 року. Дерево є стихією цього року, що може надавати додаткового аспекту зростання, стійкості та розвитку. Елемент Дерева ще пов'язаний зі зростанням і зеленим кольором, що може вказувати на підвищену увагу до здоров'я, фітнесу та благополуччя цього року. Дерево також асоціюється з корінням і сімейними цінностями. Це може підкреслити важливість сімейних стосунків, традицій і підтримки близьких. Але також варто пам'ятати, що Дракон — доволі небезпечна істота, яку легко розлютити, але якщо ставитися до нього з повагою, то він допоможе подолати будь-які перешкоди та вийти з будь-яких ситуацій цілими й неушкодженими.

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