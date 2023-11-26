Netflix оприлюднив перші кадри зі зйомок фільму "Джентльмени"

Відомо, що всього творці зняли вісім серій серіалу.

Творці серіалу "Джентльмени" презентували перші кадри зі зйомок. Світлини головних героїв в нових образах з’явилися на Netflix.

Серіал британського режисера Гая Річі став продовженням однойменного фільму "Джентльмени", який з’явився на екранах у 2019 році. В сюжеті фільму лежить історія емігранта Мікі Пірсона, який після закінчення Оксфордського університету намагається створити масштабну бізнес імперію. За основу він взяв виробництво марихуани, яке завжди було прибутковим ділом усіх часів. Звісно будувати бізнес головний герой буде не сам, йому доведеться шукати надійних партнерів. Режисер фільму вирішив, що ця стрічка заслуговує на продовження і створив однойменний серіал.

Коли відбудеться прем’єра серіалу "Джентльмени"?

Як стверджують творці серіалу, вже у 2024 році його презентують на стримінгових платформах.

Кадри з серіалу "Джентльмени" Кадри з серіалу "Джентльмени" Кадри з серіалу "Джентльмени" Кадри з серіалу "Джентльмени" Кадри з серіалу "Джентльмени" Кадри з серіалу "Джентльмени" Кадри з серіалу "Джентльмени" Кадри з серіалу "Джентльмени"

Сюжетна лінія серіалу "Джентльмени"?

Головну роль в серіалі зіграє 38-річний британський актор Тео Джеймс відомий ролями у таких фільмах, як "Дивергент", та "Білий лотос". Тео Джеймс зіграє роль Едді Горнімана. За сюжетом син англійського аристократа отримає у спадок маєток свого батька, який був частиною глобальної імперії з реалізації марихуани.

Головний герой намагатиметься витягнути свою сім’ю зі злочинного світу, однак наскільки захопиться тим, що буде бачити, що і сам поглине в кримінальний світ.

Хто увійде до акторського складу серіалу "Джентльмени"?

Крім Тео Джеймс в серіалі з’являться і інші відомі актори. Наприклад, в жіночому складі буде 31-річна британська акторка Кая Скоделаріо відома роллю в фільмі "Той, що біжить лабіринтом", 58-річна британська акторка Джоелі Річардсон, яка була в акторському складі таких фільмів як "101 далматинець" та "Леді Чаттерлей" та 33-річна американська акторка Шанель Крессвелл відома роллю Келлі Дженкінс у фільмі "Це Англія"

До чоловічого складу акторів потрапили: 58-річний англійський актор Вінні Джонс, який зіграв ролі в таких відомих фільмах як "Карти, гроші, два стволи" та "Великий куш", 65-річний американський актор Джанкарло Еспозіто, який був вакторському складі таких фільмів: "Пуститися берега" та "Мандалорець", 52-річний американський актор Макс Бізлі, який грав у фільмі "Скажені пси" і інші.

Відомо також, що ніхто із акторів оригінального фільму не потрапив до акторського складу однойменного серіалу, а значить глядачі не побачать таких акторів як Меттью Мак-Конагей, Колін Фаррелл, Чарлі Ганнем, Мішель Докері, Г’ю Ґрант та Генрі Голдінг.

Нагадаємо, 7-річний син хореографа Влада Ями знявся в одному із американських фільмів.