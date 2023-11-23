Відомий український репер втратив на війні двох братів

Репер втратив вже другого брата на війні

25-річний львівський репер OTOY (справжнє імʼя В'ячеслав Дрофа) повідомив про смерть свого брата, який загинув на війні. Трагічну звістку артист повідомив під час виступу на премії "Української правди", де нагороджували 100 лідерів України за версією редакції, відео опублікувало в Instagram видання "ТаблоID".

Актор розповів, що напередодні виступу на премії, йому зателефонувала бабуся, яка повідомила, що старший брат Вʼячеслава, який служив в морській піхоті, вбили.

Прямуючи на премію співак зізнався, що він задумався, чи може назвати своїх братів, які віддали життя на війні лідерами. І в його голові прозвучала однозначна відповідь: "Так, вони є лідерами своєї сім’ї, як мінімум. Як максимум – для кожного українця. І загалом народу і нації", — заявив OTOY.

За його словами, це вже другий брат, якого виконавець втратив на війні. Ще один брат В’ячеслава загинув у квітні 2022 року на "Азовсталі". Репер не вдавася в деталі, але судячи з усього це рідні брати виконавця, адже як сказав OTOY їх було троє братів.

Нагадаємо, на фронті загинув учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Молотов.